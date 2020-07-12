В Петербурге открыли 140 спортивных залов и бассейнов. Сотни не получили разрешение

Смольный отчитался о выдаче разрешений на работу 140 спортивным объектам, которые уже могут принимать клиентов. Но в Петербурге их в разы больше.



Данные пресс-служба губернатора приводит 12 июля. В период с 30 июня «около 140 организаций и индивидуальных предпринимателей получили уникальный QR-код, без которого невозможно возобновление деятельности». Сперва Смольный открыл бассейны и фитнес-центры, еще часть спортивных баз и площадок смогут открыться с понедельника — теннисные корты, тиры, ледовые дворцы и так далее. Исключение осталось только для клубов, расположенных в торговых центрах. Как ранее писала «Фонтанка», их в городе около 150.