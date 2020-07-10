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10.07.2020 19:02
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Шествие «Бессмертного полка» в день флота отменят. «Рисковать здоровьем граждан в этой ситуации неприемлемо»

Шествие «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербурге отменят из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом «Фонтанке» 10 июля сообщил источник, близкий к администрации президента.

«Риски передачи инфекции до сих пор велики, и рисковать здоровьем граждан в этой ситуации неприемлемо», — сказал он. По словам собеседника «Фонтанки», окончательное решение будет принято в начале следующей недели после консультаций с Роспотребнадзором, при этом речи об отмене парада кораблей в Петербурге в честь Дня военно-морского флота не идёт.

Руководитель регионального отделения «Бессмертного полка» в Северной столице Андрей Краснобаев на вопрос корреспондента об отмене шествия 26 июля ответил уклончиво. «К сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал он.

«Всю неделю совместно с органами государственной власти мы продолжали техническую подготовку к организации шествия, но последнее слово за Роспотребнадзором и центральным штабом движения, от которого в ближайшие дни мы ждём официальное заявление», — добавил он.

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Комментарии (14)

OldObyvatel
Конгениально! Почти по Гр. Горину: "...сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить".
Журналисты -шпионы, губеры-убийцы и все воруют и врут, врут и воруют. А еще претендуют на высокое звание морального ориентира для всего человечества! Кошмар! Ужас!.
pitmenspb
Его можно 2 сентября провести в день капитуляции Японии и окончании 2-й мировой войны, если эпидемическая обстановка позволит.. Правда это среда.. но как показала практика этого года - Путин может объявить очередной не рабочий день.
krasnonosov
Великолепно.
И одновременно с этим сказочный оказался готов без лишних разговоров положить жизни россиян на алтарь своего обнуления, проведя недельное хождение толп россиян на голосование еще в июне, когда вирус был гораздо активнее и масштабнее, чем он по прогнозам будет в конце июля (Собянин, снимающий последние ограничения, не даст соврать)!
Это всё, что нужно знать о кремлевском сидельце.
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