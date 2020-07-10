Шествие «Бессмертного полка» в день флота отменят. «Рисковать здоровьем граждан в этой ситуации неприемлемо»

«Риски передачи инфекции до сих пор велики, и рисковать здоровьем граждан в этой ситуации неприемлемо», — сказал он. По словам собеседника «Фонтанки», окончательное решение будет принято в начале следующей недели после консультаций с Роспотребнадзором, при этом речи об отмене парада кораблей в Петербурге в честь Дня военно-морского флота не идёт.

Шествие «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербурге отменят из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом «Фонтанке» 10 июля сообщил источник, близкий к администрации президента.

Руководитель регионального отделения «Бессмертного полка» в Северной столице Андрей Краснобаев на вопрос корреспондента об отмене шествия 26 июля ответил уклончиво. «К сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал он.

«Всю неделю совместно с органами государственной власти мы продолжали техническую подготовку к организации шествия, но последнее слово за Роспотребнадзором и центральным штабом движения, от которого в ближайшие дни мы ждём официальное заявление», — добавил он.