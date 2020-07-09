Верховный суд разбирается в границах памятника на Охтинском мысе. Решение примут в августе
Верховный суд приступил к рассмотрению обращений «Газпром нефти» и петербургских градозащитников, оспаривающих приказ Министерства культуры о границах объекта культурного наследия на территории Охтинского мыса. Его решение определит дальнейшую судьбу застройки.
В четверг, 9 июля, в Верховном суде РФ прошло первое заседание, сообщает «Коммерсант». Предметом рассмотрения является приказ Министерства культуры РФ № 250 от 6 марта 2019 года, который включил выявленный на участке «Газпром нефти» на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге объект культурного наследия (далее — ОКН) в реестр ОКН и утвердил границы его территории.
Верховный суд рассматривает сразу два обращения, объединенных в одно делопроизводство, — непосредственно «Газпром нефти», которая еще до начала реализации нового проекта решила выяснить актуальность границ объекта культурного наследия и получить окончательную оценку Верховным судом историко-культурной экспертизы Айрата Ситдикова, второе — от градозащитников и депутата ЗакСа Бориса Вишневского.
От решения Верховного суда будет зависеть, что же все-таки можно будет построить на Охтинском мысе и в каком объеме.
На сегодняшнем заседании было отклонено ходатайство градозащитников о привлечении к процессу археологов Петра Сорокина, проводившего раскопки на Охтинском мысе, Айрата Ситдикова, автора историко-культурной экспертизы по Охтинскому мысу, и Леонида Беляева, руководителя секции археологического наследия Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ. При этом в качестве заинтересованной стороны к процессу будет привлечен Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).
Заседание было перенесено из-за запроса Министерства юстиции, также привлеченного к делу, поскольку ведомство попросило дать время на дополнительное ознакомление с материалами.
Следующее заседание суда, где должно быть определено — снимут или сохранят действующие охранные ограничения по Охтинскому мысу, — пройдет 6 августа.
Напомним, «Газпром нефть» в начале марта 2020 года презентовала строительство на Охтинском мысе общественно-делового комплекса с ландшафтным парком. Компания провела международный архитектурный конкурс.
В конкурсе приняли участие российские архитектурные бюро Сергея Скуратова и KOSMOS, японская компания Nikken Sekkei, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмы MVRDV и UNStudio из Нидерландов, французское бюро Valode & Pistre. Победила концепция японского архитектурного бюро Nikken Sekkei.
Авторы победившего проекта обещают, что он не затронет охраняемую территорию Охтинского мыса, строительство там вестись не будет. Площадь этой территории не более 0,8 га — чуть более 15 % от общей площади проекта. Эти участки будут выведены за пределы застройки и позднее станут частью общественной зоны комплекса и парка. Nikken Sekkei — одна из крупнейших в мире архитектурно-планировочных организаций с более чем 115-летней историей, ежегодно занимает высшие места в мировых рейтингах. Компания реализовала более 25 тысяч проектов более чем в 250 городах 50 стран мира, в том числе в Китае, Корее, странах АСЕАН и Ближнего Востока, Индии, Испании, России и странах СНГ.