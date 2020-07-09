Верховный суд разбирается в границах памятника на Охтинском мысе. Решение примут в августе

Верховный суд приступил к рассмотрению обращений «Газпром нефти» и петербургских градозащитников, оспаривающих приказ Министерства культуры о границах объекта культурного наследия на территории Охтинского мыса. Его решение определит дальнейшую судьбу застройки. В четверг, 9 июля, в Верховном суде РФ прошло первое заседание, сообщает «Коммерсант». Предметом рассмотрения является приказ Министерства культуры РФ № 250 от 6 марта 2019 года, который включил выявленный на участке «Газпром нефти» на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге объект культурного наследия (далее — ОКН) в реестр ОКН и утвердил границы его территории.

Верховный суд рассматривает сразу два обращения, объединенных в одно делопроизводство, — непосредственно «Газпром нефти», которая еще до начала реализации нового проекта решила выяснить актуальность границ объекта культурного наследия и получить окончательную оценку Верховным судом историко-культурной экспертизы Айрата Ситдикова, второе — от градозащитников и депутата ЗакСа Бориса Вишневского. От решения Верховного суда будет зависеть, что же все-таки можно будет построить на Охтинском мысе и в каком объеме. На сегодняшнем заседании было отклонено ходатайство градозащитников о привлечении к процессу археологов Петра Сорокина, проводившего раскопки на Охтинском мысе, Айрата Ситдикова, автора историко-культурной экспертизы по Охтинскому мысу, и Леонида Беляева, руководителя секции археологического наследия Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры РФ. При этом в качестве заинтересованной стороны к процессу будет привлечен Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).