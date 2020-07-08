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08.07.2020 10:34
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Петербург поднялся на второе место в России по приросту заболевших. За сутки выявлено почти 300 новых случаев коронавируса

В Петербурге за последние сутки выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость в Северной столице продолжает расти — в последний раз больше новых случаев фиксировали 11 июня. Всего по стране выявлено 6562 зараженных.

Суточный прирост «ковидных» больных в России продолжает снижаться, хотя география распространения вируса остается широкой. Так, за последние 24 часа новые случаи зафиксировали во всех регионах РФ, кроме Севастополя. Лидер по росту заболеваемости — Москва с 621. На второе место вырвался Петербург. Показатель ежедневного прироста в городе пошел вверх еще 30 июня, что в Роспотребнадзоре объяснили возросшей активностью горожан при несоблюдении мер предосторожности. Общее число «ковидных» больных в Петербурге выросло до 26 389.

Россия остается в мировых лидерах по количеству заболевших COVID-19. В нашей стране с начала пандемии выявили уже 700 792 случая коронавируса, что уступает только Индии (742 тысячи), Бразилии (1,7 миллиона) и США (почти 3 миллиона). Большинству заразившихся россиян (472 511) удалось побороть COVID-19, но для 10 667 болезнь закончилась летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

***_555
Тут уже писали, как у частной скорой отжимают здание, куда они вложили свои деньги?
sektor7
Да ничего страшного не происходит.
От тубика и пневмонии, дтп и инфарктов умирает гораздо больше людей, говорили они.
Какой вирус, идёт оболванивание людей. Крутят этой статистикой как хотят.
260852561
Упёртые безмасочники добились своего: Питер вернулся по заболеваемости к 11 июня и передвинулся на второе место после Москвы. Но если горожане настолько безответственны, то чего ждёт городское правительство? Уже ясно, что рекомендательный режим ношения масок в общественных местах с треском провалился, количество вновь заражённых стабильно растёт уже неделю, не говоря о самой высокой смертности по России. Пора рекомендательные меры менять на жёсткие, во избежание второй волны эпидемии. Если человек не понимает по-хорошему, значит пора воздействовать на мозг через кошелёк, иначе питерские больницы опять захлебнутся от притока пациентов. Поражает по...изм горожан, ведь вроде бы все грамотные, видят статистику по городу, знают о возможных последствиях заболевания, но упрямо игнорируют маски. Неужели так трудно принять элементарные меры безопасности? Очень надеюсь, что ответственные лица городского правительства поймут наконец опасность ситуации и ведут штрафы для безмасочников.
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