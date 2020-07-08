Петербург поднялся на второе место в России по приросту заболевших. За сутки выявлено почти 300 новых случаев коронавируса

В Петербурге за последние сутки выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость в Северной столице продолжает расти — в последний раз больше новых случаев фиксировали 11 июня. Всего по стране выявлено 6562 зараженных.



Суточный прирост «ковидных» больных в России продолжает снижаться, хотя география распространения вируса остается широкой. Так, за последние 24 часа новые случаи зафиксировали во всех регионах РФ, кроме Севастополя. Лидер по росту заболеваемости — Москва с 621. На второе место вырвался Петербург. Показатель ежедневного прироста в городе пошел вверх еще 30 июня, что в Роспотребнадзоре объяснили возросшей активностью горожан при несоблюдении мер предосторожности. Общее число «ковидных» больных в Петербурге выросло до 26 389.

