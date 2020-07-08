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08.07.2020 10:10
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В Петербурге обыскивают майора полиции. Его подозревают в убийстве его коллеги-подполковника за 1 млн рублей

«Убойный» отдел главка разобрался, куда исчез подполковник полиции в отставке после встречи с действующим майором. Сейчас еще осматривают труп и задерживают участников истории, «Фонтанка» дает первые подробности.

По информации «Фонтанки», утром 8 июля оперативники Управления уголовного розыска огорчили руководство миграционной службы Красносельского района. Так, они не только фактически задержали майора Гридасова, но еще в подразделение едет Следственный комитет Петербурга для производства обыска.

По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Обстоятельства же необычные: 15 мая в полицию обратились родственники бывшего подполковника полиции Кочигина. Близкие заявили о его исчезновении. Чуть позже выяснилось, что накануне он встречался со своим товарищем — майором Гридасовым и более его никто не видел. Еще через какое-то время оперативники установили, что у Гридасова с Кочигиным был общий бизнес. Они занимались торговлей цветами.

«Фонтанке» известно, что утром 8 июля в Следственном комитете города был допрошен бывший сотрудник ОМОН, который подробно и рассказал, что случилось.

Сегодня по версии следствия картина следующая: бывшего подполковника Кочигина вызвали на деловую встречу, пообещав, что отдадут 1 миллион рублей долга, задушили, а тело спрятали в гараже Колпино. Пока на протокол допроса легла информация, что убивал лично майор Гридасов.

Пока обыскивают кабинет майора полиции, осматривают обнаруженное тело, «Фонтанка» постарается выяснить подробности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Grotesk
никогда не удивлялся креативности и решительности в урегулировании вопросов военными и ментами... " Они либо в тюрьму сели, либо в милицию пошли... " ( Это моя любимая учительница с 40 летним стажем про школьных отморозков)
Сергей Гренкин
это все так романтично...суровые мужчины почувствовали тягу к прекрасному,к цветам...но все испортила более силльная любовь,к денежным знакам...в любом случае победила любовь...впереди победа любви к справедливости..Любовь правит этим миром!
vovade
Нет погон и есть наколки, есть погоны и нет наколок-- а разницы никакой.
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