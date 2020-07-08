В Петербурге обыскивают майора полиции. Его подозревают в убийстве его коллеги-подполковника за 1 млн рублей

По информации «Фонтанки», утром 8 июля оперативники Управления уголовного розыска огорчили руководство миграционной службы Красносельского района. Так, они не только фактически задержали майора Гридасова, но еще в подразделение едет Следственный комитет Петербурга для производства обыска.

«Убойный» отдел главка разобрался, куда исчез подполковник полиции в отставке после встречи с действующим майором. Сейчас еще осматривают труп и задерживают участников истории, «Фонтанка» дает первые подробности.

По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Обстоятельства же необычные: 15 мая в полицию обратились родственники бывшего подполковника полиции Кочигина. Близкие заявили о его исчезновении. Чуть позже выяснилось, что накануне он встречался со своим товарищем — майором Гридасовым и более его никто не видел. Еще через какое-то время оперативники установили, что у Гридасова с Кочигиным был общий бизнес. Они занимались торговлей цветами.



«Фонтанке» известно, что утром 8 июля в Следственном комитете города был допрошен бывший сотрудник ОМОН, который подробно и рассказал, что случилось.



Сегодня по версии следствия картина следующая: бывшего подполковника Кочигина вызвали на деловую встречу, пообещав, что отдадут 1 миллион рублей долга, задушили, а тело спрятали в гараже Колпино. Пока на протокол допроса легла информация, что убивал лично майор Гридасов.



Пока обыскивают кабинет майора полиции, осматривают обнаруженное тело, «Фонтанка» постарается выяснить подробности.

