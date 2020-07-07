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07.07.2020 19:25
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Москвичи поехали. После снятия большинства ограничений загрузка петербургских отелей превысила 20%

В Петербурге после снятия части коронавирусных ограничений выросла загрузка отелей, сообщает РБК 7 июля со ссылкой на данные консалтинговых компаний JLL и CBRE.

По информации JLL, заполняемость гостиниц составила 15–25%, в CBRE этот показатель оценивают в 20%. Это в разы меньше, чем в июне 2019 года (тогда в первый месяц лета в Петербурге было забронировано 85% номеров), но все же куда больше, чем в период самоизоляции. Так, в апреле и мае в гостиницах, по оценкам консультантов, было занято только 2% и 4% номеров соответственно.

По данным системы аналитики Hotel Advisors, средняя цена номера в несетевых отелях в июне составляла 3000 рублей за ночь. Загрузка же после выходных 12–14 июня медленными темпами начала двигаться вверх, достигнув 30% к выходным 27–28 июня.

Ранее участники рынка рассказывали «Фонтанке», что действительно видят повышение спроса. В основном в отелях Северной столицы останавливаются москвичи, которые приезжают на выходные сменить обстановку. Но полноценными туристами их пока назвать сложно.

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