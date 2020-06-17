«Едут не туристы, а москвичи». Как Петербург начал туристический сезон в условиях коронавируса

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Хотя петербургские власти пока не готовы дать официальный старт туристическому сезону и открыть музеи, рестораны и театры, гости в Северную столицу уже поехали, рассказали «Фонтанке» сервисы бронирования билетов и гостиниц. Сфера услуг подстраивается как может. Но нормальному рестарту сезона мешает осторожность властей: внятных правил игры участники рынка не дождались ни от Смольного, ни от Роспотребнадзора.

По данным OneTwoTrip, с 1 по 15 июня в Санкт-Петербург прилетели в два раза больше россиян, чем за первые две недели мая. Спрос на железнодорожные билеты тоже вырос, хотя и не так значительно — на 10%. Поездки в основном совершались спонтанно: 68% гостей приобретали авиабилеты за неделю до вылета. Две трети добиравшихся по железным дорогам принимали решение о путешествии за 1–4 дня.



Примерно четверть путешественников, купивших авиабилеты в июне, намерены посетить именно в Петербург, отмечают в tutu.ru. 15% гостей — москвичи. По оценке «Тинькофф Путешествия», на Северную столицу пришлись 11% всех июньских броней перелетов, это второе место после Москвы (30%).

Туристическое оживление заметили и гостиницы, хотя ожидания от оставшихся летних месяцев у участников рынка разнятся — от осторожного оптимизма до уверенности, что высокий сезон безвозвратно потерян.

Сравнительно неплохо себя чувствуют гостиницы высокого ценового сегмента. Так, в Rossi Hotel&Spa в первые две недели июня загрузка была в районе 18%. Для сравнения: в апреле, когда страна перешла в режим самоизоляции, было занято 5% номеров. «Но это далеко от нормального», — считает совладелец отеля Сергей Бульзов. Ведь обычно в июне, когда проводится ПМЭФ, отели забиты почти под завязку. Ощутимый скачок случился на длинных июньских выходных — загрузка доходила до 40%. «Люди приехали сменить картинку, но туристами в привычном смысле слова их нельзя назвать — в ресторан, музей или театр они сходить не могут», — отмечает он.



«Начали приезжать москвичи, которые устали сидеть безвылазно в городе. Даже если ничего не работает, в Петербурге гораздо приятнее гулять по улицам. Кроме того, у многих уже записано на подкорке, что летом они должны приехать в Питер — потому что ПМЭФ, юридический форум, банковский конгресс и так далее. Поэтому сейчас у них такие, можно сказать, «фантомные боли», — комментирует Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo. По ее словам, в апреле — мае загрузка в отеле колебалась на уровне 3,5–4%, в выходные 12–14 июня цифры достигли 12%, и на такой же показатель предприниматель рассчитывает выйти по итогам всего июня. «Вряд ли будет скачок, мы понимаем, что сезона в этом году не будет: и музеи, и достопримечательности будут недоступны для приема туристических групп», — говорит она.

Начал оживать и отель «Гельвеция»: законсервированные в начале пандемии номера вновь доступны для заказов, рассказал владелец Юнис Теймурханлы. По его словам, загрузка в длинные июньские выходные достигла рекордных с начала пандемии 45%, в среднем за последние две недели составляла 22%. 95% приезжих — гости из столицы. Часть из них — это деловые туристы, но многие приезжают с друзьями и семьей, чтобы отметить день рождения или просто развеяться. Гости гуляют по городу и катаются по Неве на частных яхтах и катерах — такую услугу просит организовать каждый второй. К примеру, аренда парусного катамарана на 10 человек вместе с капитаном предлагается в интернете за 10 000 на два часа, далее — по прейскуранту.



Поездки планируются спонтанно. «Бронирования идут день в день максимум на сутки вперед. Люди боятся и хотят понимать, что будет дальше с ограничениями» — комментирует Юнис Теймурханлы. Также, по словам отельера, пандемия ударила по кошельку путешественников — стандартные номера берут по январским ценам, зато за люксы состоятельные гости готовы платить по летней стоимости.

Всплеск бронирований на выходные говорит о том, что поехали не только командировочные, но и обычные туристы, считает Михаил Веричев, генеральный менеджер отеля Azimut. Среди своих постояльцев он также в основном наблюдает приезжих из столицы. «В Москве сделали послабления и люди почувствовали себя свободнее, а вот в других регионах, похоже, просто закончились деньги», — объясняет он. При этом номера сдаются в два раза дешевле по сравнению с прошлым годом. Обещанные Смольным послабления в виде перезапуска летних кафе, прогулок по рекам и каналам и открытия парков при федеральных музеях дадут эффект в лучшем случае во второй половине июля, а то и вовсе в августе, считает он.



Менее оптимистично настроены отели, рассчитанные на прием организованных групп. «Раньше было занято 10 номеров, теперь стало 20–30, в праздники — 40 номеров, но для июня это вообще ни о чем. Пока музеи и рестораны не откроют, какой смысл просто так приезжать и гулять», — считает директор гостиницы «Октябрьская» Владимир Иванов.

Малые гостиницы тоже понемногу возобновляют прием гостей. «В среднем в период самоизоляции загрузка была 3–4%, сейчас — до 10% максимум», — пояснила вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова. Но надежду на дальнейшее восстановление турпотока дает запуск РЖД дополнительных «Сапсанов», добавляет она.

Вслед за притоком гостей начинает понемногу оживать общепит и сфера развлечений. «Фонтанка» уже писала о том, как устроена жизнь ушедших в подполье ресторанов. Приезжающие на уик-энд гости получают пароли и явки от петербургских знакомых.

Состоятельных туристов, заскучавших без культурной программы деловых форумов, привлекают закрытые вечеринки. Ранее «Фонтанка» писала о бале московского ювелира Петра Аксенова в отеле Four Seasons. Для более демократичной аудитории ковид-пати с диджеем на балконе организовал один из хостелов на набережной Мойки.



По данным аналитиков Rusland SP Hospitality, средняя загрузка отелей Петербурга на данный момент составляет 15%. Средняя цена за номер — 1 500 рублей. Но обычно в сезон белых ночей гостиницы заполнены на 90%, а за ночь в среднем приходится выложить 8 тысяч рублей. С учетом доступного номерного фонда потери петербургских отелей — из-за низкого спроса и демпинга — составляют около 166 млн рублей в день.

Главное препятствие для возвращения в Петербург более массового туризма — отсутствие четких правил игры. Если Москва представила дорожную карту отмены ограничений с конкретными датами, то Смольный поделился лишь примерными планами. «Нам неясно, когда мы вновь сможем оказывать спа-услуги в нашем отеле. Возобновить круизы по рекам и каналам и открыть летние кафе обещают в конце июня, но непонятно, при каких условиях это может произойти и насколько вообще это точно», — говорит Виктория Шамликашвили. По её словам, стандарты безопасной деятельности давно разработаны всеми участниками туристического рынка. «Может быть, если мы такие квалифицированные и образованные, как считают в правительстве Петербурга, то нам дадут самим решать? Мы не хотим становиться рассадниками коронавируса, но имеем законное право потребовать, чтобы нам сформулировали четкий план и предложили дорожную карту, как в Москве», — подчеркивает предприниматель.



С замиранием сердца участники рынка ждут, как на региональном уровне будут закреплены рекомендации федерального Роспотребнадзора. По словам отельеров, для дорогих гостиниц они в целом «совместимы с жизнью» и не потребуют больших затрат. Небольшую нервозность вызывает формулировка о заселении по одному, за исключением членов одной семьи. «Пока это рекомендация, а не требование, никак гостей не регламентируем. Да и никто не отменял гражданские браки», — говорит Сергей Бульзов. Также пока неясен алгоритм действий, если гость откажется от замера температуры: законно отказать ему в обслуживании не получится, добавляет Михаил Веричев.

Куда сложнее придется малым гостиницам и хостелам. Актуальная версия федеральных рекомендаций запрещает не только селить в номера посторонних, но и предписывает каждому номеру иметь свою ванную комнату. Региональные правила могут появиться в конце этой недели. «Мы надеемся, что петербургские власти, по примеру Москвы, уберут этот пункт», — комментирует Тамара Буйлова. По её словам, хостелы не прекращали работать на протяжении всего периода самоизоляции. «Мне не известно ни одного случае вспышки инфекции в них», — говорит она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»