«Эхо Москвы»: Более 200 медработников психбольницы Святого Николая Чудотворца три недели заперты с пациентами

Несмотря на отрицательные результаты мазков и у пациентов, и у сотрудников в большинстве отделений, медперсонал вынужден безвыходно оставаться на своих рабочих местах в ожидании «отмашки».

223 медработника психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца заперты с 16 июня вместе с пациентами. Двухнедельный срок обсервации уже прошёл, однако Роспотребнадзор на просьбу руководства прекратить затянувшийся карантин не реагирует. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности главного врача Андрея Лескова сообщает 6 июля радиостанция «Эхо Москвы».

«С 16 июня мы, медперсонал психиатрической больницы Николая Чудотворца находимся на обсервации по приказу главного санитарного врача Санкт-Петербурга. Обсервация проходит уже более 14 дней. Персонал круглосуточно находится в отделениях вместе с пациентами, страдающими тяжёлыми психическими заболеваниями. В 17 отделениях (больше половины) отсутвуют и пациенты, и сотрудники с клиническими проявлениями COVID-19 и с положительными результатами лабораторных исследований», - поделилась информацией на условии анонимности одна из работниц больницы в эфире.

Сотрудники находятся в экстремальной обстановке, они морально истощены, добавила она.

«Мы не можем функционально выполнять свои обязанности, люди вымотаны... Мы засыпаем и просыпаемся под крики больных... В ванную, в туалет мы занимаем очередь», - поделилась впечатлениями медработник.

Администрация больницы делает всё возможно для прекращения затянувшегося карантина, однако на заявление в Роспотребнадзор ответа пока нет, добавила она.