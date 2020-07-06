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06.07.2020 11:57
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Больше сотни горожан оказались в полиции после прогулки по Рубинштейна. Самых «веселых» воодушевил «Зенит»

После трехдневных ночных прогулок полицейских по Рубинштейна и Думской в участок пригласили 120 петербуржцев. Семеро из них не смогли скрыть признаки наркотического опьянения, остальных же подвел алкоголь.

Как 6 июля сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, в ночь на понедельник горожане были так счастливы за чемпионство «Зенита» в Российской премьер-лиге, что совсем не сдерживали себя. Сразу 11 человек отправились в участки за мелкое хулиганство.

Всего после серии рейдов на выходных правоохранители оштрафовали четыре бара на Рубинштейна. Некоторые заведения продавали алкоголь несовершеннолетним. Среди прочих «традиционных» нарушений на самых гуляющих петербургских улицах — распитие спиртного в неположенном месте и употребление запрещённых веществ.

Машины ОМОНа дежурили у баров начиная с 10 вечера. Правоохранители ходили по точкам и проверяли документы.

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