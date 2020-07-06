Больше сотни горожан оказались в полиции после прогулки по Рубинштейна. Самых «веселых» воодушевил «Зенит»

После трехдневных ночных прогулок полицейских по Рубинштейна и Думской в участок пригласили 120 петербуржцев. Семеро из них не смогли скрыть признаки наркотического опьянения, остальных же подвел алкоголь.



Как 6 июля сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, в ночь на понедельник горожане были так счастливы за чемпионство «Зенита» в Российской премьер-лиге, что совсем не сдерживали себя. Сразу 11 человек отправились в участки за мелкое хулиганство.



Всего после серии рейдов на выходных правоохранители оштрафовали четыре бара на Рубинштейна. Некоторые заведения продавали алкоголь несовершеннолетним. Среди прочих «традиционных» нарушений на самых гуляющих петербургских улицах — распитие спиртного в неположенном месте и употребление запрещённых веществ.

