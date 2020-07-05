Полиция вместе с ОМОНом наведалась в ночь на 5 июля на самую стильную барную улицу Петербурга. Сообщения о скоплении силовиков начали поступать в редакцию «Фонтанки» с десяти вечера.

Фотограф нашего издания направился прямо туда - в место, где алкоголь льётся рекой, а музыка не стихает до утра. Предсказуемо, все столики на улицах были заняты. Горожане и гости Северной столицы вовсю отмечали вечер первого выходного дня на этой неделе. На фоне заливающихся смехом и громко разговаривающих людей резко выделялись полицейские, которые хмуро оглядывали местность, обменивались скупыми фразами с завсегдатаями и проверяли документы.