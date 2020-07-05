FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +21
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
05.07.2020 00:05
11
Печать

На Рубинштейна приехал ОМОН. Силовики будут гулять по стильным барам до утра

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Полиция вместе с ОМОНом наведалась в ночь на 5 июля на самую стильную барную улицу Петербурга. Сообщения о скоплении силовиков начали поступать в редакцию «Фонтанки» с десяти вечера.

Фотограф нашего издания направился прямо туда - в место, где алкоголь льётся рекой, а музыка не стихает до утра. Предсказуемо, все столики на улицах были заняты. Горожане и гости Северной столицы вовсю отмечали вечер первого выходного дня на этой неделе. На фоне заливающихся смехом и громко разговаривающих людей резко выделялись полицейские, которые хмуро оглядывали местность, обменивались скупыми фразами с завсегдатаями и проверяли документы.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В эти выходные здесь, как две недели и неделю назад, сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проведут рейд. Искать будут нелегальный алкоголь, продавцов, которые не утруждаются заглядывать в паспорта клиентам, соблюдение санитарных норм и любителей употребить что-нибудь крепче алкоголя и запрещённое на территории России.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

krasnonosov
Может дешевле было еще днем объявить, что нашли на рубике ковидных клещей и как Марсовое поле обнести улицу ленточками и колючей проволокой?
Nafanka
Молодцы омоновцы, хоть поедят богемной фигни всякой, глядишь и людям спокойнее будет... Чего ресторанные не хотят сделать шумоизоляцию в своих жральнях, как Серёга Шнуров сделал в своей студии?! Вот жмоты! Поделом жмотам!
hal9000
Да там одни школьники..почему они не спят??..где их родители??
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний