«Зенит» никого не звал, но фанаты сами приехали в три часа ночи, чтобы встретить в аэропорту чемпионскую команду. Отдел спорта «Фонтанки» вместе с женой Сергея Семака рассказывает, как этом было.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Прилет команды был намечен на 3:30. «Зенит» не делал никаких специальных объявлений о встрече команды, но первые болельщики были у Пулково-2 уже около двух часов ночи. С каждой минутой их становилось все больше и больше. В итоге у терминала собралось около двух тысяч фанатов. Большинство – в масках и перчатках.



Накрапывал дождь. Фанаты разогревали себя песнями и кричалками. Досталось всем – полиции, «Динамо», «Спартаку» и ЦСКА. Жгли файеры, пока кто-то в микрофон попросил не делать этого, потому что «не останется на встречу команды». Клубный автобус тоже был уже здесь.



Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

С краю толпы незаметно для многих пробиралась ко входу в терминал жена главного тренера «Зенита» Анна Семак вместе практически со всем своим большим семейством. У супругов помимо чемпионства был еще один праздник – рождение внучки. Знавшие об этом болельщики время от времени скандировали «Дедушка!!!». Корреспонденту «Фонтанки» удалось немного пообщаться с Анной.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

- Сегодняшний день для вас получился очень эмоциональным. Утром родила дочь, вечером – чемпионство «Зенита».

- Да, мы начали сегодня день с четырёх утра, когда у дочки начались роды. До часа дня я была в жутком стрессе. А потом случился этот матч, который мы все смотрели. Совершенно невероятный исход. Я счастлива, что «Зенит» снова стал чемпионом. Сергей Богданович и вся команда заслужила этого. Особенно я рада, что это произошло досрочно, потому что в связи пандемией мы все переживали, что ситуация не стабильная и могло произойти все, что угодно. Мы видим, что Питер не спит, ликует. И даже мои дети не спят по такому случаю. Для нас это большой праздник и большой праздник для всего города. Я считаю, что мы все это заслужили. Вперёд «Зенит»!

В честь чемпионства "Зенита" стадион в победную ночь стал золотым Фото: ФК "Зенит"

- Как самочувствие у дочери?

- Все хорошо. Сейчас она в роддоме, восстанавливается.

- Матч сумела посмотреть?

- Да, тоже очень переживала. Слава богу, роды прошли хорошо.

- Эмоции по ходу матча захлестывали?

- Честно говоря, в конце первого тайма я ушла, потому что понимала, что у меня не выдержит сердце. Но рядом был телефон сына, а у него стоят оповещения на голы «Зенита». Когда увидела, что ситуация меняется, вернулась. Но все равно было очень нервно. Это один из самых сложных матчей в сезоне. Но в Краснодаре так в последнее время всегда.

- Слышали, как болельщики скандировали «Спасибо Деду за победу»?

- Да! И это шикарный лозунг! Мы с юмором относимся к этому. Естественно, мы не классические бабушка с дедушкой. Это новый для нас статус и мы счастливы.

- В прошлом году на встрече команды по тому же поводу вас не было. Почему решили в это раз приехать?

- Тогда просто не получилось. А в этот раз все так удачно сложилось. Мы все собрались и приехали поболеть за нашу любимую команду и город.



- Есть ощущение, что сегодня ваш муж один из самых важных людей для «Зенита».

- Конечно, и мне бы хотелось, чтобы все остальные это тоже понимали. Обидно, когда некомпетентные болельщики пишут после проигрышей оскорбительные вещи. Но мы все должны понимать, что мы боремся за результат, и сегодняшняя победа – это очередное доказательство, что Сергей Богданович – это невероятный профессионал.



Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В 3.07 самолет с чемпионами, наконец, приземлился. Спустя еще 20 минут команда появилась из терминала и площадь буквально взорвалась криками, салютом и горящими файерами. Где-то за густым дымом, от которого резало глаза, послышался голос Сердара Азмуна: «Кто чемпионы?». И толпа отозвалась: «Мы чемпионы». Хотя по сравнению с прошлым годом футболисты были не столь активны. Возможно, сказался поздний прилет. За всех отрабатывал капитан команды Бранислав Иванович. Он несколько раз пытался призвать к микрофону Артема Дзюубу, но тот настойчиво отказывался. Малком и Дуглас Коста трогательно танцевали, обнявшись, под песню «Ленинграда». В конце концов, ведущий попросил отпустить команду и те под очередной град аплодисментов спрятались в автобусе.



Можно смело считать, что это была только репетиция, а настоящее празднование впереди – в среду после матча с «Сочи».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

