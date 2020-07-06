«Зенит» никого не звал, но фанаты сами приехали в три часа ночи, чтобы встретить в аэропорту чемпионскую команду. Отдел спорта «Фонтанки» вместе с женой Сергея Семака рассказывает, как этом было.
Прилет команды был намечен на 3:30. «Зенит» не делал никаких специальных объявлений о встрече команды, но первые болельщики были у Пулково-2 уже около двух часов ночи. С каждой минутой их становилось все больше и больше. В итоге у терминала собралось около двух тысяч фанатов. Большинство – в масках и перчатках.
Накрапывал дождь. Фанаты разогревали себя песнями и кричалками. Досталось всем – полиции, «Динамо», «Спартаку» и ЦСКА. Жгли файеры, пока кто-то в микрофон попросил не делать этого, потому что «не останется на встречу команды». Клубный автобус тоже был уже здесь.
С краю толпы незаметно для многих пробиралась ко входу в терминал жена главного тренера «Зенита» Анна Семак вместе практически со всем своим большим семейством. У супругов помимо чемпионства был еще один праздник – рождение внучки. Знавшие об этом болельщики время от времени скандировали «Дедушка!!!». Корреспонденту «Фонтанки» удалось немного пообщаться с Анной.
- Сегодняшний день для вас получился очень эмоциональным. Утром родила дочь, вечером – чемпионство «Зенита».
- Да, мы начали сегодня день с четырёх утра, когда у дочки начались роды. До часа дня я была в жутком стрессе. А потом случился этот матч, который мы все смотрели. Совершенно невероятный исход. Я счастлива, что «Зенит» снова стал чемпионом. Сергей Богданович и вся команда заслужила этого. Особенно я рада, что это произошло досрочно, потому что в связи пандемией мы все переживали, что ситуация не стабильная и могло произойти все, что угодно. Мы видим, что Питер не спит, ликует. И даже мои дети не спят по такому случаю. Для нас это большой праздник и большой праздник для всего города. Я считаю, что мы все это заслужили. Вперёд «Зенит»!
- Как самочувствие у дочери?
- Все хорошо. Сейчас она в роддоме, восстанавливается.
- Матч сумела посмотреть?
- Да, тоже очень переживала. Слава богу, роды прошли хорошо.
- Эмоции по ходу матча захлестывали?
- Честно говоря, в конце первого тайма я ушла, потому что понимала, что у меня не выдержит сердце. Но рядом был телефон сына, а у него стоят оповещения на голы «Зенита». Когда увидела, что ситуация меняется, вернулась. Но все равно было очень нервно. Это один из самых сложных матчей в сезоне. Но в Краснодаре так в последнее время всегда.
- Слышали, как болельщики скандировали «Спасибо Деду за победу»?
- Да! И это шикарный лозунг! Мы с юмором относимся к этому. Естественно, мы не классические бабушка с дедушкой. Это новый для нас статус и мы счастливы.
- В прошлом году на встрече команды по тому же поводу вас не было. Почему решили в это раз приехать?
- Тогда просто не получилось. А в этот раз все так удачно сложилось. Мы все собрались и приехали поболеть за нашу любимую команду и город.
- Есть ощущение, что сегодня ваш муж один из самых важных людей для «Зенита».
- Конечно, и мне бы хотелось, чтобы все остальные это тоже понимали. Обидно, когда некомпетентные болельщики пишут после проигрышей оскорбительные вещи. Но мы все должны понимать, что мы боремся за результат, и сегодняшняя победа – это очередное доказательство, что Сергей Богданович – это невероятный профессионал.
В 3.07 самолет с чемпионами, наконец, приземлился. Спустя еще 20 минут команда появилась из терминала и площадь буквально взорвалась криками, салютом и горящими файерами. Где-то за густым дымом, от которого резало глаза, послышался голос Сердара Азмуна: «Кто чемпионы?». И толпа отозвалась: «Мы чемпионы». Хотя по сравнению с прошлым годом футболисты были не столь активны. Возможно, сказался поздний прилет. За всех отрабатывал капитан команды Бранислав Иванович. Он несколько раз пытался призвать к микрофону Артема Дзюубу, но тот настойчиво отказывался. Малком и Дуглас Коста трогательно танцевали, обнявшись, под песню «Ленинграда». В конце концов, ведущий попросил отпустить команду и те под очередной град аплодисментов спрятались в автобусе.
Можно смело считать, что это была только репетиция, а настоящее празднование впереди – в среду после матча с «Сочи».
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»