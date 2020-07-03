FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
70.52р79.52р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 12:48
0
Печать

Суд отменил приговор мужчине, оправданному по статье о насилии над полуторагодовалой дочерью

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор 27-летнему жителю Бугульмы, которого обвиняли в насилии сексуального характера над малолетней дочерью. Молодой отец настаивал, что ребёнка травмировала неосторожная смена подгузника.

Как следует из картотеки суда, ВС рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор 3 июля. В пресс-службе сообщили, что решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

В апреле Бугульминский городской суд оправдал 27-летнего местного жителя по делу о педофилии. Мужчину признали непричастным к преступлению, предусмотренному частью 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетия».

Прокуратура оспорила приговор, настаивая, что результаты экспертизы противоречат тому, что отец случайно травмировал полуторагодовалую девочку. Сам мужчина настаивал, что нанёс травму непредумышленно, когда после ссоры с женой пытался поменять ребёнку подгузник, пишет издание «Вечерняя Казань».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний