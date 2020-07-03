Суд отменил приговор мужчине, оправданному по статье о насилии над полуторагодовалой дочерью

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор 27-летнему жителю Бугульмы, которого обвиняли в насилии сексуального характера над малолетней дочерью. Молодой отец настаивал, что ребёнка травмировала неосторожная смена подгузника.

Как следует из картотеки суда, ВС рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на оправдательный приговор 3 июля. В пресс-службе сообщили, что решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

В апреле Бугульминский городской суд оправдал 27-летнего местного жителя по делу о педофилии. Мужчину признали непричастным к преступлению, предусмотренному частью 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетия».