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02.07.2020 08:28
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В Петербурге ищут молодых людей, которые сорвали с дома российски флаг и пытались его поджечь

Трех молодых людей и двух девушек ищет полиция Кировского района. Их подозревают в надругательстве над государственным флагом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 1 июня около половины десятого вечера в полицию поступил звонок от жителя одного из домов по улице Козлова. Он сообщил, что видео из окна как пятеро сорвали с дома 45 корпус 1 по указанной улице флаг РФ и поджигают его.

Прибывший на место наряд никого у указанного дома не нашел, но увидел на асфальте флаг. Неизвестные разорвали триколор размером 1000 на500 мм. Злоумышленники разорвали его на три полосы по швам. После чего ушли в сторону дома 47 по улице Козлова.

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