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01.07.2020 20:35
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Экзит-пол: за поправки в Конституцию проголосовало три четверти петербуржцев

По данным экзитполов, на 20.00 три четверти всех голосующих в Петербурге отдают голоса за поправки к Конституции. Против — около четверти, рассказала 1 июля Эмилия Черешкевич, ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра в эфире канала «Санкт-Петербург».

По ее словам, к закрытию участков за поправки проголосовали 73,5%, против — 25,9%, испорченных бюллетеней — 0,6%.

Ранее Горизбирком отчитался о явке петербуржцев: на 14 часов она составляет 62,17%. Напомним, 1 июля — последний день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию.

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Комментарии (1)

Алла_5e4ce27e5238a
Мдаааа... На выходе из пункта голосования две тетки проводили опрос - как проголосовали. Так вот из 5 со мной выходивших - 5 голосовали против поправок.
Прям с размахом фальсифицировали этот референдум.
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