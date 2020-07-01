Экзит-пол: за поправки в Конституцию проголосовало три четверти петербуржцев

По данным экзитполов, на 20.00 три четверти всех голосующих в Петербурге отдают голоса за поправки к Конституции. Против — около четверти, рассказала 1 июля Эмилия Черешкевич, ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра в эфире канала «Санкт-Петербург».

По ее словам, к закрытию участков за поправки проголосовали 73,5%, против — 25,9%, испорченных бюллетеней — 0,6%.

Ранее Горизбирком отчитался о явке петербуржцев: на 14 часов она составляет 62,17%. Напомним, 1 июля — последний день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию.