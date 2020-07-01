ЦИК: Явка по голосованию по поправкам к Конституции выросла до 57,43 %

Средняя явка по России на голосование по поправкам к Конституции на 12:00 мск составила 57,43 % , сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло в информцентре ЦИК. Активнее всего голосует Республика Тыва — 88,25 %, Чечня — 85,89 % и Кемеровская область — 84,78 %.

В Петербурге, по словам главы городского избиркома Виктора Миненко, на 10 утра 1 июля на голосование пришли 2 310 430 человек. Явка — 60,1 %. На сайте ЦИК указана другая цифра, в городе проголосовало 2 269 279 человек.