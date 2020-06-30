32-летний призёр Олимпиад и чемпион Европы Андрей Гречин решил вернуться в бассейн

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в плавании, вице-чемпион мира 2009 и 2015 годов, 2-кратный чемпион Европы в эстафете 32-летний российский пловец Андрей Гречин решил возобновить спортивную карьеру.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разговор со спортсменом. «Решил возобновить карьеру. Возвращаюсь, чтобы получать удовольствие от плавания. Можно было бы просто плавать в Masters, но это не то, чего я хочу. Мне это неинтересно, мне нравится соревноваться, и соревноваться с сильными соперниками. Плавание меня дисциплинирует, мое возвращение — это больше вызов самому себе», — сказал 32-летний атлет агентству по телефону.