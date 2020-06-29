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29.06.2020 15:05
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Ливни, грозы и штормовой ветер. Последний день июня будет эффектным, но опасным

Последний день этого месяца ожидается эффектным. Сразу все типичные для Северной столицы проявления непогоды настигнут город уже завтра, 30 июня, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Как передает ведомство 29 июня, во вторник ожидаются ливни, грозы и ветер, скорость которого будет достигать 23 метра в секунду.

В связи с этим спасатели рекомендовали петербуржцам закрыть окна и балконы, отогнать машины подальше от сухих деревьев, шатких строений и конструкций. Жителей города также попросили временно воздержаться от использования мелкой и бытовой техники и избегать сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.

Ранее в Петербурге спала жара, которая держалась почти целый месяц. За понижение высоких температур ответственен пришедший с севера антициклон.

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Комментарии (8)

houspi
Как бы сделать так, чтобы сухие деревья держались подальше от горожан а не наоборот.
260563251
17 теплых дней - это уже почти месяц? Однако. А 17 тысяч рублей - это почти 30?
Агроном аэродрома
"ответственен пришедший с севера антициклон." - лишить его премии!!
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