Пришедший с севера антициклон вернул петербургскую температуру к обычным значениям.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 июня в Санкт-Петербурге ночью было плюс 11-13 градусов, местами плюс 9, днём же воздух прогреется до 22-24 градусов. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный.

Обычно (в более чем 75% случаев за 58-летнюю историю погодных наблюдений) температура воздуха в эти сутки в Петербурге колеблется в пределах от 11 до 23 градусов, так что сегодня мы на верхней границе нормы. Самое холодное 29 июня зафиксировано в 1960 году, минимальная дневная температура составила плюс 8 градусов. Самое тёплое – в 1999 году, максимальная дневная температура достигла 32 градусов, напоминает «Яндекс».