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29.06.2020 07:15
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Тёплое лето, и пока без дождей: температура в Петербурге держится на верхней границе нормы

Пришедший с севера антициклон вернул петербургскую температуру к обычным значениям.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 июня в Санкт-Петербурге ночью было плюс 11-13 градусов, местами плюс 9, днём же воздух прогреется до 22-24 градусов. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный.

Обычно (в более чем 75% случаев за 58-летнюю историю погодных наблюдений) температура воздуха в эти сутки в Петербурге колеблется в пределах от 11 до 23 градусов, так что сегодня мы на верхней границе нормы. Самое холодное 29 июня зафиксировано в 1960 году, минимальная дневная температура составила плюс 8 градусов. Самое тёплое – в 1999 году, максимальная дневная температура достигла 32 градусов, напоминает «Яндекс».

30 июня станет на пару градусов прохладнее, дожди начнутся с самого утра, местами возможны грозы с порывистым ветром. 1 июля ожидаются такие же осадки, облачно с прояснениями, а температура ещё чуть ниже – плюс 19-21 градус.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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