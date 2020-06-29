Экзитпол ВЦИОМ: 76 % россиян за путинские поправки Конституции
Ровно три четверти участников голосования по поправкам в Конституции России из числа тех, кто согласился поделиться информацией о своём решении, проголосовали за обнуление президентских сроков Владимира Путина и другие инициированные им изменения Основного закона. За путинские поправки проголосовали
Против пакета поправок проголосовал каждый четвёртый респондент ВЦИОМ —
При этом общаться с опрашивающими граждан участниками исследования не захотели трое из десяти проголосовавших россиян. Отказались отвечать на вопросы о своём решении
Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ. По состоянию на 21:00 по московскому времени 28 июня 2020 года в опросе приняли участие 163 124 человека.
Данные экзитпола ВЦИОМ заметно отличаются от официального прогноза того же ведомства, который был дан 23 июня. Тогда в этой социологической службе предсказывали поддержку путинских поправок на уровне
В начале июня ВЦИОМ проинформировал, что поддержать 1 июля поправки в Конституции готов
За три дня в досрочном голосовании по поправкам в Конституции принял участие почти 31 миллион человек. На утро 28 июня явка составила
По итогам голосования читателей «Фонтанки» в официальном паблике в VK, поправки Владимира Путина поддерживают лишь
Голосование по поправкам в Конституции проходит с 25 июня по 1 июля во всех регионах России. Избирательные участки всю неделю работают с 8:00 до 20:00. По итогу первых дней в Петербурге зафиксировали несколько возможных нарушений — так, информацию о вбросе бюллетеней в Калининском районе проверяет полиция после публикации «Фонтанки».