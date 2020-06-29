Ровно три четверти участников голосования по поправкам в Конституции России из числа тех, кто согласился поделиться информацией о своём решении, проголосовали за обнуление президентских сроков Владимира Путина и другие инициированные им изменения Основного закона. За путинские поправки проголосовали 76 % россиян, которые ответили на вопросы ВЦИОМ на выходе из участков. Данные опубликованы утром 29 июня на сайте государственной службы социологии. Против пакета поправок проголосовал каждый четвёртый респондент ВЦИОМ — 23,6 %. Менее половины процента собеседников (0,4 %) подчинённых Валерия Фёдорова заявили, что испортили бюллетень.

Фото: /wciom.ru

При этом общаться с опрашивающими граждан участниками исследования не захотели трое из десяти проголосовавших россиян. Отказались отвечать на вопросы о своём решении 29,6 % граждан.

Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ. По состоянию на 21:00 по московскому времени 28 июня 2020 года в опросе приняли участие 163 124 человека.

Данные экзитпола ВЦИОМ заметно отличаются от официального прогноза того же ведомства, который был дан 23 июня. Тогда в этой социологической службе предсказывали поддержку путинских поправок на уровне 67–71 % . Однако уже на третий день досрочного голосования, в субботу, 27 июня, СМИ сообщили, что новый прогноз ВЦИОМ увеличивает до 73,6 % долю россиян, согласных на продолжение президентской власти действующего главы государства.

В начале июня ВЦИОМ проинформировал, что поддержать 1 июля поправки в Конституции готов 61 % россиян от числа тех, кто примет участие в голосовании. 2 июня независимая от государства социологическая служба «Левада-центр», которая внесена в список иноагентов Минюста, сообщила, что поддержать поправки в Конституции готовы лишь 44 % россиян.



За три дня в досрочном голосовании по поправкам в Конституции принял участие почти 31 миллион человек. На утро 28 июня явка составила 28,46 % , заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По итогам голосования читателей «Фонтанки» в официальном паблике в VK, поправки Владимира Путина поддерживают лишь 10,73 % участников опроса. 60,82 % участников этого опроса выступают против. 28,45 % читателей заявили, что «не будут участвовать» в этом плебисците. В нашем опросе приняли участие более 11 тысяч человек.



Фото: скриншот vk.com «Фонтанка»

Голосование по поправкам в Конституции проходит с 25 июня по 1 июля во всех регионах России. Избирательные участки всю неделю работают с 8:00 до 20:00. По итогу первых дней в Петербурге зафиксировали несколько возможных нарушений — так, информацию о вбросе бюллетеней в Калининском районе проверяет полиция после публикации «Фонтанки».