США уговаривают Европу отказаться от закупки китайских грузовых сканеров. Госдеп считает, что они угрожают транспортной безопасности НАТО

Совет национальной безопасности США пытается уговорить европейские страны отказаться от закупок грузовых сканеров производства китайской компании Nuctech. Об этом 28 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).



По данным издания, Госдепартамент США еще в мае предупреждал, что китайские сканеры на инфраструктурных узлах Европы угрожают транспортной безопасности НАТО.



Крупнейшим акционером Nuctech является китайская госкорпорация China National Nuclear Corporation (CNNC). В аэропортах США ее продукцию запретили использовать еще в 2014 году. Грузовые сканеры соединяются с базами данных, в которых есть сведения о паспортах, отпечатках пальцев и другая конфиденциальная информация. В США считают, что через Nuctech эти данные могут попасть властям Китая. В самой компании заявили, что вся эта информация доступна исключительно клиентам. О враждебных действиях властей США там не осведомлены.

