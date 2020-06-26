Конституционный суд велел уточнить закон о выезде детей за рубеж с одним из родителей

Как следует из постановления, опубликованного 26 июня, с жалобой в КС обратился житель Омска Игорь Николаенко, который не смог выехать за пределы страны с несовершеннолетней дочерью. По решению суда девочку воспитывает отец, тогда как мать живёт в США. Опасаясь, что та может забрать дочь, Николаенко в 2018 году подал в органы внутренних дел заявление о несогласии на её выезд за рубеж.

Через год он решил вместе с ребёнком поехать к родственникам в Казахстан, а потом на отдых за пределы страны. Инициированный запрет заработал в обе стороны, и получать дозволение на путешествие в соответствии со статьёй 21 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» пришлось через суд, несмотря на то что спор с бывшей женой уже был исчерпан. В итоге он получил разрешение только на поездку в Казахстан в согласованное с судом время.



Николаенко настаивает, что положение закона существенно ограничивает права ребёнка и его право на свободный выезд из страны. Конституционный суд встал на его сторону.



Как сказано в постановлении, когда на отмене запрета настаивает тот родитель, с которым живёт ребёнок, то суды не должны быть лишены возможности снять ограничения не только с одной поездки, но и отменить их полностью. Кроме того, подчёркивается, что обращение в суд с семейными вопросами — это крайняя мера, а вопрос путешествий детей лучше бы оставить на откуп родителям.



«Вмешательство же государства в решение вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за границу в случае, когда спор между родителями полностью исчерпан или урегулирован в отношении конкретной поездки, избыточно», — заключили судьи.

