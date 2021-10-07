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МВД утвердило новые правила выезда детей за границу

В России начали действовать новые правила выезда детей за границу с одним из родителей

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МВД РФ утвердило новый порядок подачи и учёта заявлений — в случае если один из родителей не разрешает своему ребёнку покинуть страну. По новым правилам отец или мать могут теперь указать конкретные даты начала и окончания ограничения на выезд. Кроме этого, в заявлении также можно указать и конкретные страны. Документ, содержащий изменения в правилах выезда детей за границу, опубликован 7 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила также регламентируют отзыв заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего ребёнка за границу. Для этого необходимо будет направить его в территориальный орган полиции. Коснутся изменения и учёта заявлений. В частности, чиновник, принимающий его при удостоверении подписи, если гражданин не может расписаться, может отметить это, после чего заявление должно быть принято.

Ранее «Фонтанка» писала, что уточнить закон о выезде детей за рубеж с одним из родителей постановил Конституционный суд РФ.

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Комментарии (5)

264940801
А возраст детей забыли указать?
07A
Если гражданин не может расписаться? Это для поколения ЕГЭ? Добросались стаканчиками дебилы!
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