МВД утвердило новые правила выезда детей за границу

МВД РФ утвердило новый порядок подачи и учёта заявлений — в случае если один из родителей не разрешает своему ребёнку покинуть страну. По новым правилам отец или мать могут теперь указать конкретные даты начала и окончания ограничения на выезд. Кроме этого, в заявлении также можно указать и конкретные страны. Документ, содержащий изменения в правилах выезда детей за границу, опубликован 7 октября на официальном интернет-портале правовой информации.



Новые правила также регламентируют отзыв заявления о несогласии на выезд несовершеннолетнего ребёнка за границу. Для этого необходимо будет направить его в территориальный орган полиции. Коснутся изменения и учёта заявлений. В частности, чиновник, принимающий его при удостоверении подписи, если гражданин не может расписаться, может отметить это, после чего заявление должно быть принято.

