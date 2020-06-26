В Пулково приземлился вывозной рейс с 150 пассажирами из Бишкека

В Пулково приземлился вывозной самолет из столицы Кыргызстана. Он вернул на родину свыше ста человек.
Согласно данным онлайн-табло городского аэропорта, рейс FV 6696 Бишкек — Петербург покинул пункт отправления в 15:55 и прибыл в пункт назначения 20:17 по московскому времени.
Смольный уточнил цифры незадолго до прилёта: «На его борту 151 гражданин России: 81 петербуржец, 18 жителей Ленобласти и 52 человека из других регионов».
Ранее Минкомсвязи России сообщало, что на период с 26 июня по 7 июля запланировано более 35 вывозных самолетов, которые помогут россиянам вернуться на родину, семь из них приземлятся в Пулково.