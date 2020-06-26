В Кремле пообещали изучить возможную ошибку в бюллетене для голосования по поправкам. На легитимность плебисцита это не повлияет

Пресс-секретарь российского президента заявил, что в Кремле ознакомятся с позицией Института русского языка при РАН, который указал на ошибку в бюллетенях по изменению в Конституцию РФ.



«Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка, я, честно говоря, об этом в первый раз услышал, но, безусловно, это важно», — цитирует 26 июня заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, даже если была допущена ошибка, то это не имеет отношения к легитимности голосования.

Ранее филологи обратили внимание, что вопрос из бюллетеня «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» якобы нужно было сформулировать по-другому — «Вы одобряете изменения в Конституции Российской Федерации?».