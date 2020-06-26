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26.06.2020 11:00
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В Петербург возвращаются туристические кораблики. Навигацию открывают с воскресенья

Комитет по транспорту подписал распоряжение об открытии водных путей для организаций, осуществляющих пассажирские перевозки. Корабли поплывут в 10 утра 28 июня.

Согласно документу, подписанному 25 июня, все предприниматели должны утвердить стандарт безопасной деятельности. Одновременно откроются водные объекты для маломерных судов.

Напомним, накануне губернатор Александр Беглов подписал постановление об очередном ослаблении противовирусных ограничений. Среди прочего, комтрансу поручено принять нормативный акт, который открыл бы водные объекты и водные пути для навигации. О том, как водные перевозчики переживали вынужденный простой, — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

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