Активисты требуют запретить американской полиции использовать систему распознавания лиц. Из-за ошибки компьютера в камере больше суток провёл невиновный
Активисты из Американского союза гражданских свобод (ACLU) требуют запретить полиции использовать системы распознавания лиц. Они ссылаются на историю о том, как в январе 2020 года невиновный мужчина провёл под стражей в грязной камере больше 30 часов. Его арестовали по подозрению в магазинной краже, а отпустили со словами: «Извините, компьютер ошибся!»
Как 24 июня пишет Reuters, правозащитники в среду подали заявление о нарушении гражданских свобод. Они требуют не использовать системы распознавания и сопоставления картинок при арестах и вынесении приговоров, потому что история с Робертом Уильямсом показывает несовершенство подобных методов. Сам мужчина поделился опытом в колонке в The Washington Post.
42-летнего жителя Детройта арестовали после того, как кто-то украл часы на 3,8 тысячи долларов в одном из местных магазинов. Кадры с камер видеонаблюдения были нечёткие, и компьютер ошибочно соотнёс изображения с фотографией на водительском удостоверении мужчины. Сам он в этом бутике был лишь однажды много лет назад.
В жалобе представители ACLU требуют публичных извинений и удаления всей информации об Уильямсе из баз данных. В начале июня компания Amazon уже запретила американской полиции использовать систему распознавания лиц Amazon Rekognition. Разрешение вернут, только если правительство ужесточит правила использования подобных технологий правоохранителями.