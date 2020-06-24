Активисты требуют запретить американской полиции использовать систему распознавания лиц. Из-за ошибки компьютера в камере больше суток провёл невиновный

Активисты из Американского союза гражданских свобод (ACLU) требуют запретить полиции использовать системы распознавания лиц. Они ссылаются на историю о том, как в январе 2020 года невиновный мужчина провёл под стражей в грязной камере больше 30 часов. Его арестовали по подозрению в магазинной краже, а отпустили со словами: «Извините, компьютер ошибся!»



Как 24 июня пишет Reuters, правозащитники в среду подали заявление о нарушении гражданских свобод. Они требуют не использовать системы распознавания и сопоставления картинок при арестах и вынесении приговоров, потому что история с Робертом Уильямсом показывает несовершенство подобных методов. Сам мужчина поделился опытом в колонке в The Washington Post.

