Amazon запретила полиции США использовать свою технологию распознавания лиц
Компания Amazon запретила американской полиции использовать систему распознавания лиц Amazon Rekognition. Разработчики сочли, что правительству следует ужесточить правила использования подобных технологий слежения, чтобы не нарушать права и свободы людей.
Согласно заявлению, опубликованному 11 июня на сайте компании, мораторий будет введён на год. Платформу до этого использовали правоохранительные органы некоторых штатов и иммиграционная и таможенная полиция США.
Amazon Rekognition помогает определять людей и эмоции в кадре, сопоставлять лица, анализировать происходящее на записи, масштабировать изображения и выделять детали. Работать в системе, как и раньше, можно будет организациям по поиску пропавших людей, спасению жертв работорговли или тем, кто воссоединяет семьи.
Amazon пообещала помочь конгрессу США в разработке новых правил, если её об этом попросят.