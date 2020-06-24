Бывший «строительный» чиновник в Петербурге получил 7 условных лет и многомиллионный штраф за взяточничество
Судом в Петербурге признан виновным в получении взятки бывший заместитель председателя комитета по строительству Виталий Жданов. Он остался на свободе, но должен миллионы.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 24 июня, Жданов признан виновным и осужден на 7 лет и 7 месяцев условно. Назначенный ему судом штраф — 12 миллионов рублей.
Установлено, что осужденный с ноября по декабрь 2012 года получил два миллиона взятки от строителей за общее покровительство и привилегированный доступ к госконтрактам. Еще через пару месяцев он же получил 1,2 млн от другого бизнесмена, который просил аванс, не имея банковских гарантий.
Как ранее писала «Фонтанка», расследование касалось строек госучреждений, в том числе школы искусств на Туристской улице. Госконтракты уходили подконтрольным группе компаний «Единые решения» организациям. ГК руководил Владимир Артеев, комитет по строительству на тот момент возглавлял его брат Андрей.