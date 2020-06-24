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24.06.2020 16:37
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Бывший «строительный» чиновник в Петербурге получил 7 условных лет и многомиллионный штраф за взяточничество

Судом в Петербурге признан виновным в получении взятки бывший заместитель председателя комитета по строительству Виталий Жданов. Он остался на свободе, но должен миллионы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 24 июня, Жданов признан виновным и осужден на 7 лет и 7 месяцев условно. Назначенный ему судом штраф — 12 миллионов рублей.

Установлено, что осужденный с ноября по декабрь 2012 года получил два миллиона взятки от строителей за общее покровительство и привилегированный доступ к госконтрактам. Еще через пару месяцев он же получил 1,2 млн от другого бизнесмена, который просил аванс, не имея банковских гарантий.

Как ранее писала «Фонтанка», расследование касалось строек госучреждений, в том числе школы искусств на Туристской улице. Госконтракты уходили подконтрольным группе компаний «Единые решения» организациям. ГК руководил Владимир Артеев, комитет по строительству на тот момент возглавлял его брат Андрей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Djnyana
...с условной конфискацией, не занимать условных должностей, тоже условно..)
igorsaltikoff
После таких приговоров чиновники в очередь и выстраиваются, чтобы воровать и взятки брать. Может пора и судьям сроки давать за необоснованно мягкие приговоры проворовавшимся чиновникам и взяткодателям, а то прямое подстрекательство к преступлениям такие приговоры.
***_555
Условно 7 лет??? А чинушкам за взятку миллиард - 77 лет и тоже условно?
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