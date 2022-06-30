Суд в Петербурге взыскал более 163 миллионов рублей с бывшего «строительного» чиновника Жданова

Красногвардейский райсуд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску комитета по строительству городского правительства к Виталию Жданову, который занимал должность первого заместителя председателя. С него взыскали более 163 миллионов рублей. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 30 июня, истец посчитал, что из-за совершенного Ждановым преступления, предусмотренного 290-й статьей УК РФ («Получение взятки»), ему был причинен ущерб на сумму в размере 177 124 940 рублей.



Напомним, два года назад экс-чиновника городской администрации приговорили к условному сроку и оштрафовали на 12 миллионов рублей за содействие хищению 250 миллионов рублей со строительства школ и детских садов структурами группы компаний (ГК) «Единые решения», деньги из бюджета необоснованно уходили на счет входившей в ГК фирмы «Стройград».



Оценивая обстоятельства дела по иску смольнинского комитета, сообщает пресс-служба, суд пришёл к выводу, что ответственность Виталия Жданова и руководителя «Стройграда» носит совместный характер.



«Их действия, повлекшие причинение истцу ущерба, носили совместный характер, осуществлялись в рамках единого события, а именно Давид Махатели (руководитель «Стройграда». — Прим. ред.) непосредственно осуществил хищение денежных средств, а ответчик, как должностное лицо, обеспечил необходимые условия для того, чтобы хищение стало возможным», — добавили там.

При определении размеров ущерба суд учёл, что аванс по двум госконтрактам с ООО «Стройград» был частично освоен, работы выполнены. Задолженность по ним в сумме составляет 108 896 481 рубль.

