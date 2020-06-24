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24.06.2020 10:56
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В Петербурге за сутки подтвердили 38 смертей от коронавируса. По России более 150 погибших

В Петербурге за последние сутки подтвердили смерть 38 человек от коронавируса. Об этом 24 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего по России за 24 часа зафиксировано 154 летальных исхода. Таким образом, в стране от COVID-19 умерли 8513 человек. Накануне, 23 июня, количество летальных исходов было практически таким же (153 случая).

В Петербурге коронавирус закончился летальным исходом уже для 942 человек. С 17 июня, когда в городе было зафиксировано ровно столько же «ковидных» смертей, как и сегодня, этот показатель держался ниже 38 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

kuk-vasyusha
Парад всех обнулит
Igor Apuhtin
После сегодняшних событий заболевших и умерших станет больше в разы. но эти данные по привычке засекретят и будут продолжать вешать лапшу на уши о том, что смертность от covid-19 неизменно идёт на убыль стараниями нашего навсегда.
pitmenspb
Не могу понять почему в Москве и других городах публикуют данные о смертности произошедшей накануне, а в Питере все ещё разбирают апрельские и майские случае. Мы такие особые что придумали на пустом месте работу для комиссии врачей которым больше не чем заняться? Или это сделано умышленно для сокрытия реальной смертности, путем размазования статистики по датам...
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