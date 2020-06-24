В Петербурге за сутки подтвердили 38 смертей от коронавируса. По России более 150 погибших

В Петербурге за последние сутки подтвердили смерть 38 человек от коронавируса. Об этом 24 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Всего по России за 24 часа зафиксировано 154 летальных исхода. Таким образом, в стране от COVID-19 умерли 8513 человек. Накануне, 23 июня, количество летальных исходов было практически таким же (153 случая).

В Петербурге коронавирус закончился летальным исходом уже для 942 человек. С 17 июня, когда в городе было зафиксировано ровно столько же «ковидных» смертей, как и сегодня, этот показатель держался ниже 38 человек.

