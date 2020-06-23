Как сообщает пресс-служба зверинца 23 июня, на его территории родился детеныш редкого львинохвостого макака. Родители малыша — самка Алиса и самец Даман, который прошлой осенью прибыл в Петербург из Парижа. По словам сотрудников, они стали проявлять друг к другу интерес с момента знакомства, а этой весной принесли долгожданное потомство.



«Первое время новорожденный провел в тесном контакте с мамой, из-за этого определить его пол было сложно, но после того, как он начал передвигаться самостоятельно, мы узнали, что это самец. Малыш очень игривый и озорной, он часто копирует поведение родителей — выкапывает из земли червяков, пытается забраться на дерево и пробует любимые угощения Дамана и Алисы», — рассказали о жизни детеныша в зоопарке.

