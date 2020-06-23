Ленинградский зоопарк предлагает выбрать французское имя детенышу львинохвостого макака
Новым обитателем, появившимся на свет в период пандемии коронавируса, похвастался Ленинградский зоопарк. По традиции придумать ему имя должны петербуржцы.
Как сообщает пресс-служба зверинца 23 июня, на его территории родился детеныш редкого львинохвостого макака. Родители малыша — самка Алиса и самец Даман, который прошлой осенью прибыл в Петербург из Парижа. По словам сотрудников, они стали проявлять друг к другу интерес с момента знакомства, а этой весной принесли долгожданное потомство.
«Первое время новорожденный провел в тесном контакте с мамой, из-за этого определить его пол было сложно, но после того, как он начал передвигаться самостоятельно, мы узнали, что это самец. Малыш очень игривый и озорной, он часто копирует поведение родителей — выкапывает из земли червяков, пытается забраться на дерево и пробует любимые угощения Дамана и Алисы», — рассказали о жизни детеныша в зоопарке.
Сотрудники зверинца по традиции предложили петербуржцам поучаствовать в процессе выбора имени для маленького макака. Условия участия описаны в социальной сети Instagram. Лучшие варианты, которые принимают до 8 июля, выберут сотрудники отдела «Приматы». Победитель получит приглашение в питомник и памятные сувениры.
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КОНКУРС НА ИМЯ ДЕТЕНЫША ЛЬВИНОХВОСТОГО МАКАКА 🐒 ⠀ 28 апреля у пары львинохвостых макак Дамана и Алисы родился малыш. Первое время новорожденный провел в тесном контакте с мамой, из-за этого определить его пол было сложно, но после того, как он начал передвигаться самостоятельно мы узнали, что это самец. По традиции мы объявляем конкурс на имя для крохи. ⠀ 📍Как принять участие: ⠀ 🔹Быть подписанным на наш аккаунт @spbzoopark ⠀ 🔸Оставить свой вариант имени под этим постом и отметить в комментарии друга ⠀ 🔹Количество комментариев неограниченно, но друзей нужно отмечать разных☝🏻 ⠀ 🔹Поскольку отец детеныша прибыл к нам из Парижа, мы хотим дать малышу французское имя 🥐😉 ⠀ 🗓Конкурс продлится до 8 июля, сотрудники отдела «Приматы» выберут наиболее понравившееся имя, а 10 июля мы объявим результаты. Победитель получит 2 пригласительных билета в зоопарк и памятные сувениры. ⠀ Нам очень хочется, чтобы об этом милом конкурсе узнало как можно больше людей, поэтому мы будем благодарны лайкам и репостам в сторис❤️
Львинохвостые макаки, или вандеру, — очень редкие животные. Этот вид занесен в международную Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения, а его численность составляет менее четырех тысяч особей. Ленинградский зоопарк гордится тем, что удалось подобрать пару, которая так быстро принесла потомство.