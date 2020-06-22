Двух москвичей задержали на Фонтанке за расклейку листовок против президента и поправок в Конституцию

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 июня, к действиям двух 20-летних москвичей внимание полиции привлекли жители набережной реки Фонтанки. Они сообщали по единому телефону службы спасения о том, что парни около половины десятого вечера в воскресенье расклеивают какие-то листовки на водопроводных трубах дома 47 и 51 по указанной набережной.

Не задались выходные у двух жителей столицы: их задержали рядом с новой сценой Александринского театра за порчу водосточных труб.

Уже через пятнадцать минут двое молодых людей были задержаны на противоположной стороне реки Фонтанки у здания филиала Центробанка.



У двух столичных жителей, которые приехали в Петербург 20 июня, нашли при себе больше 130 листовок-наклеек с оскорблениями действующего президента и против поправок в Конституцию. По предварительной информации, задержанные являются участниками незарегистрированного движения «Бессрочный протест».



В отношении одного из задержанных возбуждено административное производство по статье КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Ему придется задержаться в Петербурге до суда.



Второму инкриминируется нарушение закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях — «Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установка и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных материалов (в том числе с использованием конструкций) в не установленных для этого местах». Его отпустили под обязательство о явке.

