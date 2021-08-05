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Петербурженка осталась с травмой глаза после замечания расклейщику интимных объявлений. Его ищет полиция

Полиция ищет расклейщика интимных объявлений после нападения на петербурженку

Петербурженка сделала замечание расклейщику интимных объявлений и получила в лицо порцию клея из баллона. Женщина осталась с травмой глаза и написала на мужчину заявление в полицию.

Как рассказала подписчица группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», накануне у ее свекрови произошел конфликт с расклейщиком интимных объявлений. Увидев мужчину за работой на Ленсовета, 81, женщина попросила его не загрязнять город, но получила весьма агрессивный ответ.

«Недокачок деревенский, рассекающий по культурной столице в майке, тебя уже ищет полиция. Заявление написано, травма глаза зафиксирована», — написала автор поста.

Заявление на расклейщика принял 51-й отдел полиции.

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Комментарии (5)

265947515
Как бы они ещё эту женщину не привлекли за "воспрепятствованию информирования населения".
262370901
Расклейщик рекламировал услуги, которые наверняка контролируются властеохранительными органами.
265947515
А разве проституцию у нас не полиция курирует? Расклейщик явно по их разнарядке трудился. Не найдут никогда, потому как искать нет необходимости.
А женщине - уважение, (не побоялась) и быстрейшего выздоровления.
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