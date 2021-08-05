Петербурженка осталась с травмой глаза после замечания расклейщику интимных объявлений. Его ищет полиция

Петербурженка сделала замечание расклейщику интимных объявлений и получила в лицо порцию клея из баллона. Женщина осталась с травмой глаза и написала на мужчину заявление в полицию.



Как рассказала подписчица группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», накануне у ее свекрови произошел конфликт с расклейщиком интимных объявлений. Увидев мужчину за работой на Ленсовета, 81, женщина попросила его не загрязнять город, но получила весьма агрессивный ответ.



«Недокачок деревенский, рассекающий по культурной столице в майке, тебя уже ищет полиция. Заявление написано, травма глаза зафиксирована», — написала автор поста.

