Около Кронштадта перевернулась байдарка. Спасатели отправились туда и сели на мель

В Финском заливе у кронштадтского форта «Шанц» (он же Александровская батарея) днём 21 июня перевернулась байдарка с тремя пассажирами. По данным «Фонтанки», спасательные службы действовали в два захода.

Первая лодка со специалистами не смогла доплыть до нужного места, потому что села на мель. После этого на подмогу направили второй экипаж, и спортсменам всё-таки помогли. Байдарку удалось дотащить до берега Котлина.

В результате происшествия в заливе никто не пострадал.