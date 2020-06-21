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21.06.2020 17:57
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Около Кронштадта перевернулась байдарка. Спасатели отправились туда и сели на мель

В Финском заливе у кронштадтского форта «Шанц» (он же Александровская батарея) днём 21 июня перевернулась байдарка с тремя пассажирами. По данным «Фонтанки», спасательные службы действовали в два захода.

Первая лодка со специалистами не смогла доплыть до нужного места, потому что села на мель. После этого на подмогу направили второй экипаж, и спортсменам всё-таки помогли. Байдарку удалось дотащить до берега Котлина.

В результате происшествия в заливе никто не пострадал.

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Комментарии (1)

hal9000
У нас как всегда..милицию от преступников надо защищать..спасателей самих спасать..врачей лечить...а пожарные все проспали
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