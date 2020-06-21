Пока вы спали. Земляне показывают, как выглядело затмение в их стране
Кольцеобразное солнечное затмение наблюдали утром 21 июня по всему миру. В России его видели частично, лучше всего — на юге Алтайского края. Наибольшая фаза пришлась на Гималаи — там затмение длилось 38 секунд.
Фотографии затмения земляне публикуют в соцсетях.
Человек на Ближнем востоке под руководством человека из Нидерландов сфоткал затмение, чтобы в итоге я все это выложила и вы могли посмотреть pic.twitter.com/L2oKTA8rRW— Jenya Varonina (@JenyaVaronina) June 21, 2020
Солнечное затмение 21.06.2020. Мариуполь, Украина pic.twitter.com/g9l9SF6bDa— Ruslan Shapolai (@RuslanShapolai) June 21, 2020
Свой снимок показал и Роскосмос.
В ряде регионов РФ можно было наблюдать частные фазы затмения Солнца. В 2020 году это астрономическое явление приходится на день летнего солнцестояния.— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 21, 2020
Отметим, что кольцеобразное затмение началось в 07:48 в Африке. Наибольшая фаза, которая наблюдалась в Гималаях, длилась 38 с. pic.twitter.com/p8hcUQpvQx
Многие транслировали его на видео в режиме реального времени.
В прошлый раз такое затмение было 10 июня 2002 года, а следующее должно состояться 13 июля 2037 года.
Солнечные затмения происходят, когда Луна находится между Землёй и Солнцем. Если земную поверхность пересекает только лунная полутень, затмение называется частным.