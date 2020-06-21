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21.06.2020 17:50
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Пока вы спали. Земляне показывают, как выглядело затмение в их стране

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Кольцеобразное солнечное затмение наблюдали утром 21 июня по всему миру. В России его видели частично, лучше всего — на юге Алтайского края. Наибольшая фаза пришлась на Гималаи — там затмение длилось 38 секунд.

Фотографии затмения земляне публикуют в соцсетях.

Свой снимок показал и Роскосмос.

Многие транслировали его на видео в режиме реального времени.

В прошлый раз такое затмение было 10 июня 2002 года, а следующее должно состояться 13 июля 2037 года.

Солнечные затмения происходят, когда Луна находится между Землёй и Солнцем. Если земную поверхность пересекает только лунная полутень, затмение называется частным.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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