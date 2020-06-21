Солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, будет видно 21 июня с территории России, но только в формате частных фаз. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария, кольцеобразное затмение начнётся в 7:48 мск в центральной Африке. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд. В России видны только частные фазы затмения - от 0,1 до 0,4. Перед началом кольцеобразной фазы и после её окончания у края Луны можно будет заметить солнечную корону.

Наибольшую фазу солнечного затмения – 0,45 – россияне смогут наблюдать на юге Алтайского края, в Туве и на Алтае у границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза – 0,41 – будет видна на юге Дагестана. 21 июня – также день летнего солнцестояния. В 0:44 мск Солнце достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Северного полюса. В Северном полушарии Земли в этот день наступает астрономическое лето: самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. В Южное полушарие приходит астрономическая зима.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

В воскресенье Солнце поднимется на наибольшую высоту над горизонтом. В течение нескольких дней до и после солнцестояния оно «держит» эту высоту, словно ненадолго остановилось. Именно поэтому эти дни называют «стояниями Солнца». До 21 июня Солнце движется по созвездию Тельца, а затем переходит в созвездие Близнецов, где останется до конца месяца. На широте Санкт-Петербурга в это время длятся белые ночи, а севернее 66-й широты – полярный день, например в Мурманске с 22 мая по 22 июля светило вообще не опускается за линию горизонта.