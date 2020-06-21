Год назад подобное «кино» не вызывало бы ни возмущения, ни опасений за будущее. А сейчас плотные толпы в центре Петербурга — то, чего быть не должно, но оно есть.

«Тусовка на самоизоляции, жители сорвались с катушек и хотят тусить», — комментирует своё видео, сделанное минувшей ночью и выложенное 21 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», Алла Ветрова.