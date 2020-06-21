«Сорвались с катушек»: молодёжь в Петербурге гуляет так, будто нет 30 смертей в день
Год назад подобное «кино» не вызывало бы ни возмущения, ни опасений за будущее. А сейчас плотные толпы в центре Петербурга — то, чего быть не должно, но оно есть.
«Тусовка на самоизоляции, жители сорвались с катушек и хотят тусить», — комментирует своё видео, сделанное минувшей ночью и выложенное 21 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», Алла Ветрова.
Здесь и пресловутая улица Рубинштейна, где прошлой ночью гремел бешеный рейв, и Невский, и набережные Невы, и почти взятый в кольцо Зимний дворец.
Полиция контролировала, чтобы гуляющие у Дворцовой площади не выходили на проезжую часть и не было драк.
В Петербурге не прекращают действовать ограничения в связи с пандемией коронавируса. Закрыты развлекательные заведения, крупные магазины, запрещены массовые мероприятия. Каждый день заболевших COVID-19 прибавляется. Статистика смертей пошла на спад, но числа всё равно пугающие: плюс 54 за сутки — к 16 июня, 38—17 июня, 29 — 18 июня, 37 — 19 июня, 21 — 20 июня, 26 — 21 июня.