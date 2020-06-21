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21.06.2020 13:04
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«Сорвались с катушек»: молодёжь в Петербурге гуляет так, будто нет 30 смертей в день

Год назад подобное «кино» не вызывало бы ни возмущения, ни опасений за будущее. А сейчас плотные толпы в центре Петербурга — то, чего быть не должно, но оно есть.

«Тусовка на самоизоляции, жители сорвались с катушек и хотят тусить», — комментирует своё видео, сделанное минувшей ночью и выложенное 21 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», Алла Ветрова.

Здесь и пресловутая улица Рубинштейна, где прошлой ночью гремел бешеный рейв, и Невский, и набережные Невы, и почти взятый в кольцо Зимний дворец.

Полиция контролировала, чтобы гуляющие у Дворцовой площади не выходили на проезжую часть и не было драк.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

В Петербурге не прекращают действовать ограничения в связи с пандемией коронавируса. Закрыты развлекательные заведения, крупные магазины, запрещены массовые мероприятия. Каждый день заболевших COVID-19 прибавляется. Статистика смертей пошла на спад, но числа всё равно пугающие: плюс 54 за сутки — к 16 июня, 38—17 июня, 29 — 18 июня, 37 — 19 июня, 21 — 20 июня, 26 — 21 июня.

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Комментарии (33)

Георгий Жуков
30 смертей в день от чего? вы уверены?
Борис Коломыцев
Боишься заболеть - сиди дома! Я не сидел ни одного дня, и моя семья, включая тестя и тёщу за 60 лет которым - тоже.
Тусоваться, правда, не хожу, по городу передвигаюсь пешком или на велосипеде. Но в магазин приходится ходить почти каждый день. И там тоже, вы не поверите - куча людей и, в большинстве, без намордников
Karl_Ivanovich
Следует оперативно принять поправки в административный кодекс, позволяющие карать за нарушения "режима ограничений", а в уголовный кодекс - за организацию и подстрекательство к нарушениям "режима ограничения"...
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