29 человек, инфицированных COVID-19, умерло за сутки в Петербурге, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением нового коронавируса.

За прошедшие сутки для 182 жителей РФ коронавирус закончился летальным исходом. Вчера, 17 июня, этот показатель держался на отметке в 194, а за день этого — 193.

Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 7660 человек. В Санкт-Петербурге с начала пандемии зафиксировали 756 летальных исходов от нового коронавируса.