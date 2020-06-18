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18.06.2020 10:43
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29 человек, инфицированных COVID-19, умерло за сутки в Петербурге

29 человек, инфицированных COVID-19, умерло за сутки в Петербурге, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением нового коронавируса.

За прошедшие сутки для 182 жителей РФ коронавирус закончился летальным исходом. Вчера, 17 июня, этот показатель держался на отметке в 194, а за день этого — 193.

Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 7660 человек. В Санкт-Петербурге с начала пандемии зафиксировали 756 летальных исходов от нового коронавируса.

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Комментарии (7)

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Уже который день смертность от ковида в Петербурге почти вдвое превышает смертность в Москве ( в процентных показателях) и уступает только Дагестану. Почему так? Хуже лечат или методика лечения отличается?
spb7771250
Фонтанка, прекращайте уже писать "умерло за сутки" - это же не соответствует дейстивтельности. Правильно писать " за эти сутки признаны скончавшимися от коронавируса ранее умершие".
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