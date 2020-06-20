Число умерших коронавирусных больных в Петербурге снизилось – 21 за сутки
В Санкт-Петербурге за последние сутки умер 21 человек, заражённый COVID-19. Общее число погибших достигло 814 человек, сообщает 20 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
21 смерть – меньше, чем за сутки до этого, когда скончались 37 человек.
Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 21966 случаев заражения COVID-19 (+ 232 за последние сутки). Выздоровели 12 965 человек.
За последние сутки в городе на вирус были обследованы 22,9 тысячи человек. Под медицинским наблюдением находится 2809 человек, в том числе 46 в обсерваторе, 832 на самоизоляции, 1931 – контактные.
Обработано 704 вызова, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службе экстренных вызовов «112» зарегистрировано 245 обращений. О прибытии из других стран сообщили 79 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 110 обращений, в полицию - 26. Остальные звонки были справочного характера.
От петербуржцев на горячую линию 8-800-200-34-11 поступило 88 обращений по вопросам оказания волонтёрской помощи. С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировано 4425 петербургских волонтеров.