Число умерших коронавирусных больных в Петербурге снизилось – 21 за сутки

В Санкт-Петербурге за последние сутки умер 21 человек, заражённый COVID-19. Общее число погибших достигло 814 человек, сообщает 20 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

21 смерть – меньше, чем за сутки до этого, когда скончались 37 человек.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 21966 случаев заражения COVID-19 (+ 232 за последние сутки). Выздоровели 12 965 человек.

За последние сутки в городе на вирус были обследованы 22,9 тысячи человек. Под медицинским наблюдением находится 2809 человек, в том числе 46 в обсерваторе, 832 на самоизоляции, 1931 – контактные.