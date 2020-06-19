В Петербурге от COVID-19 скончались еще 37 человек

За минувшие сутки выявлено 37 новых смертей от коронавируса в Петербурге. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее количество умерших от инфекции петербуржцев увеличилось до 793. В России — до 569 063.

Также сообщается, что за минувшие сутки число выздоровевших жителей Северной столицы составило 847. С начала пандемии коронавирус смогли победить 12 171 горожанин.

В Петербурге за сутки стало известно о 228 новых случаях заболевания COVID-19, в России — 7972.