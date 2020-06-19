FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +19
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 10:36
7
Печать

В Петербурге от COVID-19 скончались еще 37 человек

За минувшие сутки выявлено 37 новых смертей от коронавируса в Петербурге. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее количество умерших от инфекции петербуржцев увеличилось до 793. В России — до 569 063.

Также сообщается, что за минувшие сутки число выздоровевших жителей Северной столицы составило 847. С начала пандемии коронавирус смогли победить 12 171 горожанин.

В Петербурге за сутки стало известно о 228 новых случаях заболевания COVID-19, в России — 7972.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

perrkele_sattana
ОК, 37 умерли (соболезнования родным). Какой возраст, какие хронические хаболевания и у скольки были, сколько из них курили (курящие не заболевают или не замечают этой напасти)
260780201
Бедолаги, никто им не сказал, что принятая в первые сутки заболевания 1 таблетка преднизолона или дексаметазона предотвращает развитие заболевания!
spb7771250
Фонтанка, перестаньте эти цифры называть "скончались столько-то". Пишите "признаны скончавшимися от".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний