Благодарим и помним. «Фонтанка» показывает, как в День медика выглядит стихийный мемориал на Садовой
Сегодня, 21 июня, в России отмечают День медика и всенародно благодарят врачей за профессиональную работу. Но в этом году праздник омрачен памятью о тех, кто погиб в борьбе с коронавирусом. «Фонтанка» показывает, как сегодня выглядит стихийный мемориал с фотографиями умерших с COVID-19 медицинских работников.
На мемориале вывешены десятки фотографий сотрудников больниц Петербурга и Ленобласти. Их число постоянно увеличивается.
Напомним, 20 июня игроки петербургской футбольной команды «Зенит» вышли на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, погибших при борьбе с COVID-19.
Идею установки постоянного мемориала, посвященного памяти умерших с коронавирусом медиков, поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов. Его могут организовать на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. Там планируется установить модульную конструкцию с местами для фотографий.