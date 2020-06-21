Сегодня, 21 июня, в России отмечают День медика и всенародно благодарят врачей за профессиональную работу. Но в этом году праздник омрачен памятью о тех, кто погиб в борьбе с коронавирусом. «Фонтанка» показывает, как сегодня выглядит стихийный мемориал с фотографиями умерших с COVID-19 медицинских работников.

На мемориале вывешены десятки фотографий сотрудников больниц Петербурга и Ленобласти. Их число постоянно увеличивается.