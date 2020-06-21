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21.06.2020 11:38
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Благодарим и помним. «Фонтанка» показывает, как в День медика выглядит стихийный мемориал на Садовой

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Сегодня, 21 июня, в России отмечают День медика и всенародно благодарят врачей за профессиональную работу. Но в этом году праздник омрачен памятью о тех, кто погиб в борьбе с коронавирусом. «Фонтанка» показывает, как сегодня выглядит стихийный мемориал с фотографиями умерших с COVID-19 медицинских работников.

На мемориале вывешены десятки фотографий сотрудников больниц Петербурга и Ленобласти. Их число постоянно увеличивается.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Напомним, 20 июня игроки петербургской футбольной команды «Зенит» вышли на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, погибших при борьбе с COVID-19.

Идею установки постоянного мемориала, посвященного памяти умерших с коронавирусом медиков, поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов. Его могут организовать на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. Там планируется установить модульную конструкцию с местами для фотографий.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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