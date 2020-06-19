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19.06.2020 19:19
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Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено. Дорогу в обход строили после обрушения моста

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено в обход рухнувшего моста через реку Кола, первый поезд по альтернативному пути уже запущен, сообщает Минтранс России.

Для строительства обходного участка со 2 по 18 июня были выполнены буровзрывные работы в объеме 52 000 м³, сооружено 120 000 м³ насыпи, сделаны выемки, водоотводные и нагорные канавы, произведён вынос действующей теплотрассы и электросетей, выполнена обвалка автодорожного путепровода тоннельного типа в объеме 12 000 м³. На объекте строительства было задействовано более 1000 человек и порядка 250 единиц механизмов строительной и автомобильной техники в круглосуточном режиме.

«Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений работы выполнены с опережением графика на два дня», — подчеркнули в министерстве.

Пропускная способность участка с учетом обходного пути будет составлять не менее 15 пар грузовых и 2 пар пассажирских поездов с установленной максимальной скоростью 60 км/ч.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня во время проведении ремонтных работ. Тогда деформировалась одна из опор, поврежденная бурным паводком.

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