Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено. Дорогу в обход строили после обрушения моста
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено в обход рухнувшего моста через реку Кола, первый поезд по альтернативному пути уже запущен, сообщает Минтранс России.
Для строительства обходного участка со 2 по 18 июня были выполнены буровзрывные работы в объеме 52 000 м³, сооружено 120 000 м³ насыпи, сделаны выемки, водоотводные и нагорные канавы, произведён вынос действующей теплотрассы и электросетей, выполнена обвалка автодорожного путепровода тоннельного типа в объеме 12 000 м³. На объекте строительства было задействовано более 1000 человек и порядка 250 единиц механизмов строительной и автомобильной техники в круглосуточном режиме.
«Благодаря слаженной работе всех задействованных подразделений работы выполнены с опережением графика на два дня», — подчеркнули в министерстве.
Пропускная способность участка с учетом обходного пути будет составлять не менее 15 пар грузовых и 2 пар пассажирских поездов с установленной максимальной скоростью 60 км/ч.
Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня во время проведении ремонтных работ. Тогда деформировалась одна из опор, поврежденная бурным паводком.