Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено. Дорогу в обход строили после обрушения моста

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено в обход рухнувшего моста через реку Кола, первый поезд по альтернативному пути уже запущен, сообщает Минтранс России.

Для строительства обходного участка со 2 по 18 июня были выполнены буровзрывные работы в объеме 52 000 м³, сооружено 120 000 м³ насыпи, сделаны выемки, водоотводные и нагорные канавы, произведён вынос действующей теплотрассы и электросетей, выполнена обвалка автодорожного путепровода тоннельного типа в объеме 12 000 м³. На объекте строительства было задействовано более 1000 человек и порядка 250 единиц механизмов строительной и автомобильной техники в круглосуточном режиме.