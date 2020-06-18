«Очевидно, альтернативы не было». Главное в статье Владимира Путина о пакте Молотова-Риббентропа и Второй мировой

В американском журнале The National Interest 18 июня опубликована ранее анонсированная статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. В ней он говорит о дипломатической трусости.

Фото: пресс-служба президента РФ

Статья носит название «Реальные уроки Второй мировой войны». Она начинается с описания личных переживаний родителей автора, связанных с войной: блокада Ленинграда, смерть двухлетнего двоюродного брата Путина, ранение его отца, воевавшего на Невском пятачке.

Геополитический анализ начинается после. В первую очередь, Путин отмечает, что причины Второй мировой войны связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны. Он цитирует французского маршала Фердинанда Фоша: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет». Путин говорит о национальном унижении немецкого народа, неэффективности Лиги Наций, а также повторяет мысль о том, что «в отличие от многих других европейских лидеров того времени, Сталин не опозорился, встретившись с Гитлером».



Затем Путин переходит к болезненному вопросу раздела Польши. В первую очередь, он отмечает, что эта страна сама занималась разделением Чехословакии с Германией. «Мюнхен уничтожил даже формальные, хрупкие гарантии, которые остались на континенте, - пишет президент России, имея в виду так называемый Мюнхенский сговор европейских государств. - Это показало, что взаимные соглашения бесполезны. Именно мюнхенское предательство послужило «спусковым крючком» и сделало великую войну в Европе неизбежной». По словам Путина, Советский Союз единственный встал на защиту Чехословакии, а Великобритания и Франция отозвали свои гарантии.

«В этом суть западной политики умиротворения, которая проводилась не только в отношении Третьего рейха, но и в отношении других участников так называемого Антикоминтерновского пакта - фашистской Италии и милитаристской Японии, - говорится в статье. - На Дальнем Востоке эта политика завершилась заключением англо-японского соглашения летом 1939 года, которое дало Токио свободу действий в Китае...В этих условиях Советский Союз подписал Пакт о ненападении с Германией. Он был практически последним среди европейских стран, кто сделал это. Кроме того, это было сделано перед лицом реальной угрозы войны на двух фронтах - с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные боевые действия на реке Халхин-Гол».



Объясняя заключение пакта, Путин подчеркивает, что Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений — в части преступлений против собственного народа и репрессий. «Но плохое понимание природы внешних угроз не входит в их число, - подчеркивает Путин. - Они видели, как делались попытки оставить Советский Союз в одиночестве перед Германией и ее союзниками...

Президент России напоминает, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку так называемому пакту Молотова-Риббентропа. Верховный Совет в своей резолюции от 24 декабря 1989 года официально осудил секретные протоколы как «акт личной власти», который никоим образом не отражал «волю советских людей, которые не несут ответственности за этот сговор». Путин подчеркивает, что не известно, были ли аналогичные секретные протоколы в соглашениях Германии с другими государствами.

После нападения Германии на Польшу, пишет Путин, началась «странная война»: европейские союзники не вступились действенно за Варшаву. «То, что сделали Англия и Франция, было вопиющим предательством их обязательств перед Польшей», - утверждает российский президент. «Только когда стало абсолютно ясно, что Великобритания и Франция не собираются помогать своим союзникам, и вермахт может быстро оккупировать всю Польшу и, таким образом, появиться на подходах к Минску, Советский Союз решил отправить утром 17 сентября подразделения Красной Армии на так называемые восточные рубежи, которые в настоящее время входят в состав территорий Беларуси, Украины и Литвы, - пишет Путин. - Очевидно, альтернативы не было».



Президент признает, что был оформлен «новый статус-кво». «28 сентября 1939 г. И.Риббентроп и В.Молотов подписали в Москве Договор о границе и дружбе между Германией и Советским Союзом , а также секретный протокол об изменении государственной границы, согласно которому граница была признана на демаркационной линии, где две армии де-факто стояли... Осенью 1939 года Советский Союз, преследуя свои стратегические военные и оборонительные цели, начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР осуществлялось на договорной основе с согласия выборных органов власти. Это соответствовало международному и государственному праву того времени».

Одно из ключевых заявлений статьи звучит так: “Главными факторами, которые предопределили величайшую трагедию в истории человечества, были государственный эгоизм, трусость, умиротворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс. Поэтому несправедливо утверждать, что двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа стал основной причиной начала Второй мировой войны. Все ведущие страны в определенной степени несут ответственность за ее вспышку».



Путин считает, что не все европейские партнеры готовы к совместной работе по оценке обстоятельств Второй мировой войны. В частности, он вспоминает резолюцию Европейского парламента от 19 сентября 2019 года, где СССР обвиняется в развязывании войны вместе с Берлином. Президент снова говорит об анонсированном ранее проекте по созданию крупнейшей в России коллекции архивных документов, кино- и фотоматериалов об истории Второй мировой войны и довоенном периоде. Отдельно подчеркивает: нет документов, которые бы подтверждали, что СССР собирался начать войну с Германией.

«Такие фигуры, как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи - хотя они были замаскированы как борцы за национальную независимость или свободу от коммунизма - являются предателями и палачами. - пишет Путин. - Они были ответственны за такие кровавые события, как расстрелы Бабьего Яра, резня на Волыни, сожженная Хатынь, уничтожение евреев в Литве и Латвии».

«Сегодня, как и в 1945 году, важно продемонстрировать политическую волю и обсудить будущее вместе. - пишет президент. - Наши коллеги - г-н Си Цзиньпин, г-н Макрон, г-н Трамп и г-н Джонсон - поддержали российскую инициативу о проведении встречи лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета Безопасности». Речь на саммите должна пойти о проблемах сохранения мира, укреплении глобальной и региональной безопасности, контроле над стратегическими вооружениями, а также совместных усилиях по противодействию терроризму, экстремизму и другим крупным вызовам и угрозам.



Центр национальных интересов — это неправительственная политологическая организация в США. Ее президентом и главным исполнительным директором является Дмитрий Саймс, один из ведущих ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

