Меньше суток потребовалось участникам движения «Юнармия», чтобы уговорить Смольный разрешить им участвовать в параде Победы на Дворцовой. Губернатора бомбардировали слезными обращениями десятки старшеклассников.

О том, что юнармейцы снова допущены к тренировкам июньского парада, 18 июня сообщает корреспондент «Фонтанки». В 17.00 на Дворцовой началась первая сводная репетиция с участием боевой техники. Изгнанные накануне школьники вновь с удовольствием жарятся на раскаленной рекордным солнцем площади. Рядом с парадным расчетом юнармейцев к прохождению готовятся и ученики кадетского корпуса ФСО, которым днем ранее также отказали в праве участвовать.

В комитете по образованию «Фонтанке» пока не удалось получить комментарий. Пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина посоветовала смотреть вечерний эфир программы «Петербург против коронавируса».

Школьников сняли с парада 17 июня, буквально выгнав их с репетиции на Дворцовой. Ночью и утром следующего дня юнармейцы записывали видео и размещали в соцсетях посты, в которых они просили губернатора Александра Беглова не лишать их мечты.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по решению президента Владимира Путина пройдет 24 июня в 28 городах России. В торжественном смотре на Дворцовой площади примут участие свыше 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, курсантов и кадетов военных и специализированных вузов.