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18.06.2020 17:06
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Юнармейцев вернули на парад Победы. Школьникам удалось разжалобить губернатора Петербурга

Меньше суток потребовалось участникам движения «Юнармия», чтобы уговорить Смольный разрешить им участвовать в параде Победы на Дворцовой. Губернатора бомбардировали слезными обращениями десятки старшеклассников.

Фото: скриншот сообщения в социальных сетях
Фото: скриншот сообщения в социальных сетях

О том, что юнармейцы снова допущены к тренировкам июньского парада, 18 июня сообщает корреспондент «Фонтанки». В 17.00 на Дворцовой началась первая сводная репетиция с участием боевой техники. Изгнанные накануне школьники вновь с удовольствием жарятся на раскаленной рекордным солнцем площади. Рядом с парадным расчетом юнармейцев к прохождению готовятся и ученики кадетского корпуса ФСО, которым днем ранее также отказали в праве участвовать.

В комитете по образованию «Фонтанке» пока не удалось получить комментарий. Пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина посоветовала смотреть вечерний эфир программы «Петербург против коронавируса».

Школьников сняли с парада 17 июня, буквально выгнав их с репетиции на Дворцовой. Ночью и утром следующего дня юнармейцы записывали видео и размещали в соцсетях посты, в которых они просили губернатора Александра Беглова не лишать их мечты.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по решению президента Владимира Путина пройдет 24 июня в 28 городах России. В торжественном смотре на Дворцовой площади примут участие свыше 4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, курсантов и кадетов военных и специализированных вузов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

ugaton
Юнармия - маразм, пионерия с комсомолом - ещё хуже. Зато АУЕ, наркомания, алкоголизм в 12 лет - это КЛАСС!!!, а ещё порнофильмы с..., !!!. Петровы, красноносовы, карлы и тд у Вас от жары кукушка поехала или Вы нахрен отмороженные мерзавцы? Эти подростки, возможно, смогут и как, ни странно это звучит хотят, быть другими (а не урками). Какая нахрен карьера за участие в параде и тд, Вы вообще б...ть о чём?
Агроном аэродрома
Ура! Путинюгенд снова в строю!
Oleg_I
Если у человека есть желание ходить строем – пусть ходит. Время лечит подобное, но не у всех.
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