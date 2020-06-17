«Начнет разрушаться социальная, инженерная и дорожная инфраструктура». Смольный оценил экономические последствия коронакризиса
В Смольном оценили риски, которые несет для экономики города пандемия коронавируса. О них 17 июня рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, выступая на заседании совета «Открытый город».
«Бюджет в доходной части был уменьшен более чем на 100 млрд рублей. Расходы были уменьшены в основном за счет инвестиций. Тем самым мы за последние 10 лет до такого уровня величины мы еще не уходили», — сказал он.
Капитальные расходы бюджета будут составлять около 60 млрд без учета инвестиций в энергетику, дорожное строительство и приобретения жилья, что на треть (33,2%) меньше, чем запланировано. В основном деньги пойдут на уже начатые проекты. «Мы себе сейчас не сможем позволить начинать никакие новые проекты», — отметил Елин. «Абсолютная величина, за которую нам никак нельзя опускаться, это 50 млрд рублей. Это стоимость восстановления того, что у нас есть. И мы достаточно близко к этой красной черте подошли», — отметил он.
Это чревато для городом тремя проблемами. Во-первых, сжатие приводит к увеличению зависимости от нефтегазового сектора, доходы от которого плохо предсказуемы. Во-вторых, пессимизм породит отток инвестиций. В-третьих, если и дальше придется сокращать расходы, город может «подойти к грани, когда начнет разрушаться социальная, инженерная и дорожная инфраструктура». «Но мы считаем, что до этого мы не дойдем», — заключил он.