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17.06.2020 15:58
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«Начнет разрушаться социальная, инженерная и дорожная инфраструктура». Смольный оценил экономические последствия коронакризиса

В Смольном оценили риски, которые несет для экономики города пандемия коронавируса. О них 17 июня рассказал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, выступая на заседании совета «Открытый город».

«Бюджет в доходной части был уменьшен более чем на 100 млрд рублей. Расходы были уменьшены в основном за счет инвестиций. Тем самым мы за последние 10 лет до такого уровня величины мы еще не уходили», — сказал он.

Капитальные расходы бюджета будут составлять около 60 млрд без учета инвестиций в энергетику, дорожное строительство и приобретения жилья, что на треть (33,2%) меньше, чем запланировано. В основном деньги пойдут на уже начатые проекты. «Мы себе сейчас не сможем позволить начинать никакие новые проекты», — отметил Елин. «Абсолютная величина, за которую нам никак нельзя опускаться, это 50 млрд рублей. Это стоимость восстановления того, что у нас есть. И мы достаточно близко к этой красной черте подошли», — отметил он.

Это чревато для городом тремя проблемами. Во-первых, сжатие приводит к увеличению зависимости от нефтегазового сектора, доходы от которого плохо предсказуемы. Во-вторых, пессимизм породит отток инвестиций. В-третьих, если и дальше придется сокращать расходы, город может «подойти к грани, когда начнет разрушаться социальная, инженерная и дорожная инфраструктура». «Но мы считаем, что до этого мы не дойдем», — заключил он.

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Комментарии (6)

260786601
Сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет...
knikk70
Зимой снег, летом дождь, а теперь еще и вирусы.
virtvid
Это последствия двадцатилетней деятельности путина, а короновирус лишь обнажил их.
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