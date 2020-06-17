Бил, душил, насильно вливал в рот водку. Ревнивый петербуржец получил условный срок за 14 часов ада для подруги

Пара начала ссориться в полдень 30 сентября 2019 года в квартире на Будапештской. Косарев, будучи пьяным, приревновал свою возлюбленную и начал предъявлять претензии, вооружившись ножом. В материалах дела отражено, что он 5 раз ударил её кулаками и ладонями по голове, 20 раз — по спине и животу. Далее «Отелло» 5 раз пнул женщину в спину, впечатывал кулаки в ноги и руки, последние заламывал и выворачивал. Не менее 5 раз его кисти смыкались на шее жертвы, перекрывая кислород, толкнул её, из-за чего пострадавшая подвернула ногу. Держа в руках нож, партнёр угрожал своей половине увечьями и убийством, кинув на кровать и сдавив скулы, силой вливал в рот водку

Петербуржец, устроивший подруге 14 часов ада на почве ревности, получил условный срок. Приговор по делу о незаконном лишении свободы с применением насилия и оружия 17 июня вынес Фрунзенский районный суд.

Но этого Косареву было мало — он запер входную дверь, а ключ спрятал в свой карман. Мобильный жертвы он также забрал. Издевательства продолжались до двух ночи, прервала их полиция.



В объединённой пресс-службе судов рассказали, что ревнивец с обвинением согласился, раскаялся, частично возместил потерпевшей причиненный преступлением моральный вред, заверил суд в том, что в дальнейшем будет держать себя в руках.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года. Также суд взыскал с Косарева в пользу пострадавшей 80 000 рублей морального вреда.

