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17.06.2020 14:21
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Бил, душил, насильно вливал в рот водку. Ревнивый петербуржец получил условный срок за 14 часов ада для подруги

Петербуржец, устроивший подруге 14 часов ада на почве ревности, получил условный срок. Приговор по делу о незаконном лишении свободы с применением насилия и оружия 17 июня вынес Фрунзенский районный суд.

Пара начала ссориться в полдень 30 сентября 2019 года в квартире на Будапештской. Косарев, будучи пьяным, приревновал свою возлюбленную и начал предъявлять претензии, вооружившись ножом. В материалах дела отражено, что он 5 раз ударил её кулаками и ладонями по голове, 20 раз — по спине и животу. Далее «Отелло» 5 раз пнул женщину в спину, впечатывал кулаки в ноги и руки, последние заламывал и выворачивал. Не менее 5 раз его кисти смыкались на шее жертвы, перекрывая кислород, толкнул её, из-за чего пострадавшая подвернула ногу. Держа в руках нож, партнёр угрожал своей половине увечьями и убийством, кинув на кровать и сдавив скулы, силой вливал в рот водку

Но этого Косареву было мало — он запер входную дверь, а ключ спрятал в свой карман. Мобильный жертвы он также забрал. Издевательства продолжались до двух ночи, прервала их полиция.

В объединённой пресс-службе судов рассказали, что ревнивец с обвинением согласился, раскаялся, частично возместил потерпевшей причиненный преступлением моральный вред, заверил суд в том, что в дальнейшем будет держать себя в руках.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года. Также суд взыскал с Косарева в пользу пострадавшей 80 000 рублей морального вреда.

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Комментарии (7)

daisychain
"Насильно вливал в рот водку"?
Ага-ага, потом еще насильно заставлял курить, играть в карты и прыгать на нефритовом стебле.
Юристы, специализирующиеся на модной теме "домашнего насилия" и "защиты женщин" такие затейники.
DrDick
Я так полагаю, если мужик 14 часов измывался над женщиной, то полиция ехала часов 13? Ведь, как правило, когда соседи вызывают полицию на шум и "там, какжется, кого-то убивают", то им отвечают, что "если после 22.00 будут шуметь, тогда звоните, а сейчас мы ничего сделать не можем".
мухомор
частично возместил - закинул на счёт 3 тысячи и был таков.
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