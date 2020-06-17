Кадыров высказался о якобы организации покушения на грузинского журналиста, сообщив, что "работал бы тихо". Встать на колени Габунию всё равно призвал

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу слухов о том, что по его заказу чуть не был убит скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния. В 2019 году экс-сотрудник канала «Рустави 2» оскорбил Владимира Путина.

Как 16 июня в Telegram-канале заявил Кадыров, доказательством того, что покушение на Габунию готовилось не по его поручению, можно считать тот факт, что план раскрыли.

«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают», – написал глава Чечни. При этом он подчеркнул, что не забыл высказывания ведущего в адрес президента и «всего народа». Кадыров посоветовал «лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся». Грузинским властям он рекомендовал «сделать правильные выводы» и заняться перевоспитанием.