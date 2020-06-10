Каждая третья смерть в Москве в мае связана с коронавирусом. К ковидным отнесли 5260 случаев

В мае 2020 года в Москве ушли из жизни 15 713 человек, что на 36% больше, чем в этом месяце годом ранее. Каждый третий случай связан с коронавирусом. Департамент здравоохранения опубликовал оперативные данные по смертности за предыдущий месяц 10 июня.

По подсчётам «Медиазоны», количество летальных случаев в столице в мае этого года на 60,71% больше, чем в среднем за предыдущие 10 лет.

Власти столицы сравнили майскую смертность со средним показателем за предыдущие три года. Превышение составило 5 799 случаев, из них 92% (5 260) связаны с коронавирусом, заявили в Депздраве. В качестве основной причины смерти ковид указан в 2 757 случаях.