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10.06.2020 15:14
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Каждая третья смерть в Москве в мае связана с коронавирусом. К ковидным отнесли 5260 случаев

В мае 2020 года в Москве ушли из жизни 15 713 человек, что на 36% больше, чем в этом месяце годом ранее. Каждый третий случай связан с коронавирусом. Департамент здравоохранения опубликовал оперативные данные по смертности за предыдущий месяц 10 июня.

По подсчётам «Медиазоны», количество летальных случаев в столице в мае этого года на 60,71% больше, чем в среднем за предыдущие 10 лет.

Власти столицы сравнили майскую смертность со средним показателем за предыдущие три года. Превышение составило 5 799 случаев, из них 92% (5 260) связаны с коронавирусом, заявили в Депздраве. В качестве основной причины смерти ковид указан в 2 757 случаях.

«Мы отнесли к ковиду все, даже спорные, сомнительные случаи», — заверили в ведомстве. При этом в мае не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая.

Так, в 433 случаях анализ на COVID-19 у погибшего был отрицательный, «но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при отрицательном результате скорее всего причиной смерти явился коронавирус».

2503 летальных исхода были «от других причин», но тест на коронавирус был положительным. Из них в 980 случаях ковид был катализатором хронического заболевания.

Если учитывать только случаи, где коронавирус был основной причиной, летальность от COVOD-19 в столице составила 2%; если считать все летальные исходы, где он был основным или сопутствующим заболеванием, — 3,8%.

Также отмечается, что 65 тысяч тяжелобольных пациентов были спасены.

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Комментарии (12)

dragvs
Получается половина аномальных смертей не попала в общую статистику по коронавирусу. Это объясняет провал показателя смертности в России.
stroitel_5e4d0319956f3
....Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19...
Как не прикручивают и не подгоняют все смерти под Корону-все равно меньше ,чем надеялись,а это их пугает.Ведь задача была всех заразить,наименьшую часть(помоложе) подлечить,а от остальных избавится,особенно от пенсионеров,А потом объявить себя радетелями о здоровье населения то бишь героями, и под шумок протащит все нужные законы.Не обломилось! Так всегда с Россией -она не предсказуема!
22ilves
угу. Только вот как ни начнут уточнять - так у умершего такой букет, что корона там вообще капля в море. И даже если это - последняя капля, то все равно - косит изначально нездоровых.
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