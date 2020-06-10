Каждая третья смерть в Москве в мае связана с коронавирусом. К ковидным отнесли 5260 случаев
В мае 2020 года в Москве ушли из жизни 15 713 человек, что на 36% больше, чем в этом месяце годом ранее. Каждый третий случай связан с коронавирусом. Департамент здравоохранения опубликовал оперативные данные по смертности за предыдущий месяц 10 июня.
По подсчётам «Медиазоны», количество летальных случаев в столице в мае этого года на 60,71% больше, чем в среднем за предыдущие 10 лет.
Власти столицы сравнили майскую смертность со средним показателем за предыдущие три года. Превышение составило 5 799 случаев, из них 92% (5 260) связаны с коронавирусом, заявили в Депздраве. В качестве основной причины смерти ковид указан в 2 757 случаях.
«Мы отнесли к ковиду все, даже спорные, сомнительные случаи», — заверили в ведомстве. При этом в мае не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая.
Так, в 433 случаях анализ на COVID-19 у погибшего был отрицательный, «но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при отрицательном результате скорее всего причиной смерти явился коронавирус».
2503 летальных исхода были «от других причин», но тест на коронавирус был положительным. Из них в 980 случаях ковид был катализатором хронического заболевания.
Если учитывать только случаи, где коронавирус был основной причиной, летальность от COVOD-19 в столице составила 2%; если считать все летальные исходы, где он был основным или сопутствующим заболеванием, — 3,8%.
Также отмечается, что 65 тысяч тяжелобольных пациентов были спасены.