«Ближайшее время — это понедельник». В Смольном рассказали, когда в Петербурге заработают парикмахерские
Сфера услуг в Петербурге начнет работать «в ближайшее время», заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе онлайн-конференции с бизнесом 10 июня. Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, также принимавший участие в совещании, точной даты из уст градоначальника не прозвучало. «Но можно предположить, что «в ближайшее время» — это с понедельника, ничего другого нельзя сказать», — сказал он.
По его словам, в Петербурге начнет работать сфера услуг за исключением салонов красоты, но включая парикмахерские (без размещения в торговых центрах), а также каршеринг и библиотеки.
Заведения общественного питания откроются лишь на третьем этапе снятия ограничений.
Ранее ТАСС сообщил, что правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений. По его данным, такое заявление Евгений Елин сделал в ходе онлайн-конференции с бизнесом. «Это губернатор сказал, я сказал, что я рассчитываю, что нам удастся это сделать», — уточнил вице-губернатор «Фонтанке».