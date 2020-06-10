FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +19
68.67р77.35р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.06.2020 14:36
19
Печать

«Ближайшее время — это понедельник». В Смольном рассказали, когда в Петербурге заработают парикмахерские

Сфера услуг в Петербурге начнет работать «в ближайшее время», заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе онлайн-конференции с бизнесом 10 июня. Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, также принимавший участие в совещании, точной даты из уст градоначальника не прозвучало. «Но можно предположить, что «в ближайшее время» — это с понедельника, ничего другого нельзя сказать», — сказал он.

По его словам, в Петербурге начнет работать сфера услуг за исключением салонов красоты, но включая парикмахерские (без размещения в торговых центрах), а также каршеринг и библиотеки.

Заведения общественного питания откроются лишь на третьем этапе снятия ограничений.

Ранее ТАСС сообщил, что правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений. По его данным, такое заявление Евгений Елин сделал в ходе онлайн-конференции с бизнесом. «Это губернатор сказал, я сказал, что я рассчитываю, что нам удастся это сделать», — уточнил вице-губернатор «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (19)

SERGEY111
Чтобы успокоить эту вшу , я до понедельника там почешу . ( С).
Ma-260802031
Как же все это надоело. Сотрудники парикмахерской, в которую ходила я, надеялись, что откроются после первой нерабочей недели, потом - после 12 мая, потом в июне, а теперь парикмахерская закрылась окончательно :(
Гость
Откройте общепит уже ааааа
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний