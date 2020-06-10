«Ближайшее время — это понедельник». В Смольном рассказали, когда в Петербурге заработают парикмахерские

Сфера услуг в Петербурге начнет работать «в ближайшее время», заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе онлайн-конференции с бизнесом 10 июня. Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, также принимавший участие в совещании, точной даты из уст градоначальника не прозвучало. «Но можно предположить, что «в ближайшее время» — это с понедельника, ничего другого нельзя сказать», — сказал он.



По его словам, в Петербурге начнет работать сфера услуг за исключением салонов красоты, но включая парикмахерские (без размещения в торговых центрах), а также каршеринг и библиотеки.

