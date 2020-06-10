Вынужденный отдых петербуржцев в спа-обсерваторе под Москвой закончился, горожан вернули домой
Автобусами из Москвы приехали 97 жителей Северной столицы и Ленинградской области, которых в Россию вернули вывозными рейсами. Среди них и группа застрявших в Мытищах горожан.
Как сообщает комитет по законности и правопорядку Смольного, выехавшие из Москвы автобусы встретили на границе города и Ленобласти, там их рассортировали таким образом, чтобы развезти прибывших петербуржцев сразу по районам.
Как рассказали «Фонтанке» родственники петербуржцев, которые после возвращения в страну были отправлены в спа-отель в Мытищах, дома они оказались около шести утра 10 июня. Группа петербуржцев, порядка 60 человек, вернулась в Россию из Латинской Америки 6 июня. Им обещали автобусы из Москвы, но в отеле дали подписать бумаги, согласно которым они должны были провести в обсерваторе класса люкс 14 дней, сутки в нем стоят порядка 7 тысяч рублей. По подсчетам постояльцев, бюджету их пребывание там обходилось в 480 тысяч руб. в сутки.
Как добавили в Смольном, после погранконтроля в Москве по обсерваторам «на базе загородных пансионатов» распределяют всех, у кого нет московской прописки, а «доставка граждан с отдельных авиарейсов сразу из аэропортов Москвы» возможна «иногда», решение принимает Роспотребнадзор.
«Одновременно с доставкой граждан в обсерваторы формируются списки жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые хотят выехать по месту жительства. Работа ведется в тесном взаимодействии с оперативным штабом столичного региона. По мере формирования групп, а также оформления органами Роспотребнадзора необходимых документов, в Москву направляются автобусы из Петербурга», — уверяют в комитете по законности.
Всего с начала пандемии в город автобусами из Москвы вернулись 538 человек.