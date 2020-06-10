Вынужденный отдых петербуржцев в спа-обсерваторе под Москвой закончился, горожан вернули домой

Автобусами из Москвы приехали 97 жителей Северной столицы и Ленинградской области, которых в Россию вернули вывозными рейсами. Среди них и группа застрявших в Мытищах горожан.



Как сообщает комитет по законности и правопорядку Смольного, выехавшие из Москвы автобусы встретили на границе города и Ленобласти, там их рассортировали таким образом, чтобы развезти прибывших петербуржцев сразу по районам.



Как рассказали «Фонтанке» родственники петербуржцев, которые после возвращения в страну были отправлены в спа-отель в Мытищах, дома они оказались около шести утра 10 июня. Группа петербуржцев, порядка 60 человек, вернулась в Россию из Латинской Америки 6 июня. Им обещали автобусы из Москвы, но в отеле дали подписать бумаги, согласно которым они должны были провести в обсерваторе класса люкс 14 дней, сутки в нем стоят порядка 7 тысяч рублей. По подсчетам постояльцев, бюджету их пребывание там обходилось в 480 тысяч руб. в сутки.

